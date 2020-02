Lexus brengt in zomer hybride sedan met virtuele buitenspiegels uit

De Japanse autofabrikant Lexus, onderdeel van Toyota, brengt in de zomer van dit jaar de ES 300h op de markt. Deze hybride sedan kan worden afgenomen met camera's op de plaats van de buitenspiegels. Het beeld van deze camera's wordt in het interieur op schermen weergegeven.

De fabrikant meldt dat de Lexus ES 300h vanaf de aankomende zomer in Europa leverbaar is met de zogeheten Digital Side-View Monitors, wat volgens het bedrijf de veiligheid en het comfort verhoogt. De camera zitten in relatief smalle units die voorzien van ingebouwde verwarming, zodat ze ook bij sneeuw en regen hun werk goed moeten kunnen doen. De units zijn ook voorzien van naar achteren gerichte sensoren om de felle koplampen van achterliggers te onderdrukken, zoals sommige binnenspiegels in auto's dat nu ook al doen. De helderheid van de schermen is door de bestuurder aan te passen.

De beelden van de camera's worden weergegeven op twee schermen met een diagonaal van 5". Door hun positie vallen ze volgens Lexus precies in het natuurlijk blikveld van de bestuurder, zodat hij zijn normale kijkgedrag zou kunnen handhaven. Het systeem waarschuwt ook als een chauffeur van rijbaan wisselt en er zich verkeer bevindt in de dode hoek. Bij het inschakelen van de richtingaanwijzers en bij achteruitrijden wordt er een ander perspectief op de schermen getoond, zodat er een breder zicht naast en achter de auto is en ook de dode hoek zichtbaar wordt. Na het nemen van een afslag of het achteruitrijden wordt automatisch weer het normale beeld getoond.

Lexus is niet de enige fabrikant die een dergelijk systeem beschikbaar maakt in zijn auto's. Audi doet dat ook bij zijn elektrisch aangedreven e-tron; deze kan worden uitgerust met 7"-schermen. Auto's die met dit soort systemen zijn uitgerust voldoen eigenlijk niet aan de Nederlandse regels, maar door de implementatie van Europese regels zal dat dit jaar nog veranderen.