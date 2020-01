Onderzoekers: Rusland hackte Oekraïens energiebedrijf waar Hunter Biden werkt

Russische staatshackers hebben een Oekraïens bedrijf gehackt waar de zoon van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden werkte. Beveiligingsonderzoekers ontdekten dat hackers van de Russische militaire inlichtingendienst GRU het bedrijf hebben aangevallen.

De hackers zouden phishingmails hebben ingezet om gebruikersnamen en wachtwoorden bij het bedrijf te stelen. Daarbij maakten ze valse websites na die de inlogpagina's van het bedrijf nabootsten. De mails zouden eruit zien alsof ze van binnen het bedrijf zelf kwamen. Volgens de onderzoekers was de aanval succesvol en wisten de aanvallers het netwerk binnen te dringen.

De aanval is afkomstig van de groep die ook wel Fancy Bear wordt genoemd. Dat zijn staatshackers van de Russische militaire veiligheidsdienst. Ze vielen het bedrijf Burisma aan, een energiebedrijf in Oekraïne. De zoon van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden, Hunter, heeft een zetel in de Raad van Bestuur van het bedrijf. Die situatie staat centraal in de huidige afzettingsprocedure van president Donald Trump. Die riep de Oekraïnse president op om onderzoek te doen naar het werk van Biden, in ruil voor militaire steun. Voor die zogenoemde 'quid pro quo' is Trump onlangs afgezet in het Huis van Afgevaardigden.

De hack werd voor het eerst gespot door onderzoekers van het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Area 1. Die vertellen erover tegen onder andere de New York Times. Volgens de onderzoekers begonnen de hacks op het bedrijf rond begin november. Dat was precies de periode dat het schandaal rondom de quid pro quo in Amerika op kwam. De onderzoekers zeggen dat het niet duidelijk is waar de hackers precies naar op zoek waren. Ze suggereren dat het ging om schadelijk materiaal over Biden, precies wat Trump aan Oekraïne vroeg. "Ze stelen inloggegevens. We kunnen alleen maar aannemen dat dit een herhaling is van de Russische inmenging in de laatste Amerikaanse verkiezingen", zegt Oren Falkowitz van Area 1 tegen de krant.