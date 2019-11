Security-onderzoekers vinden out-of-the-box-kwetsbaarheden bij 29 Android-merken

Security-onderzoeksbedrijf Kryptowire heeft opnieuw een round-up gemaakt van kwetsbaarheden die out of the box aanwezig zijn in Android-telefoons. Het gaat om 146 cve's op toestellen van 29 verschillende fabrikanten.

De telefoons komen veelal van kleinere namen als Lava, Tecno en Coolpad, maar ook grote namen Asus, Samsung, Sony en Xiaomi staan in het lijstje. De kwetsbaarheden maken in 1 op de 5 gevallen het uitvoeren van commando's mogelijk en bijna een kwart maakt het installeren van apps mogelijk. Verder openen de kwetsbaarheden deuren voor audio-opname, het veranderen van instellingen met betrekking tot de radio en het aanpassen van systeeminstellingen.

Samsung heeft volgens Kryptowire 33 kwetsbaarheden, die voortkomen uit zes voorgeïnstalleerde applicaties. Twee van die zes applicaties worden door externe partijen ontwikkeld en Samsung wijst het bedrijf door naar die ontwikkelaars, zo schrijft Wired, dat met Kryptowire en Samsung sprak. Wat betreft de overige vier, stelt Samsung dat het Android Security Framework de kwetsbaarheden opvangt, maar Kryptowire houdt vol dat aanvallen door derden in de supply chain nog steeds mogelijk zijn.

Bij Asus is de nummer vijf populairste smartphone, de Zenfone 4 Max betrokken, bij Samsung gaat het om de Galaxy S7 en veel modellen uit de J- en A-series en Xiaomi's op een na populairste telefoon uit de Pricewatch, de Mi A3, is ook getroffen.

Het feit dat het om voor geïnstalleerde apps gaat, betekent vaak dat deze niet zomaar te verwijderen vallen. Een tweaker zou nog wel weten hoe hij of zij een system app toch uit het systeem weet te krijgen, maar de gemiddelde Android-gebruiker zal dit niet gauw lukken.

Wired schrijft dat het onderzoek gefinancierd is door de Amerikaanse Department of Homeland Security. Het is niet de eerste keer dat Kryptowire hiermee naar buiten komt. Een jaar terug deed het hetzelfde, toen waren telefoons van LG en ZTE ook betrokken.