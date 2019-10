WhatsApp laat Android-gebruikers app vergrendelen met vingerafdruk

WhatsApp is begonnen met het aanbieden van de functie om de app op Android te vergrendelen met een vingerafdruk. Dat meldt het bedrijf. De functie voor iOS ging live in februari en was sinds enige maanden op Android te gebruiken in de bèta.

Gebruikers kunnen onder de optie vinden onder Settings-Account-Privacy, meldt WhatsApp. De functie zit in WhatsApp 2.19.308. Zoals altijd kan het even duren voor de update bij alle gebruikers in de Play Store verschijnt. Sommige gebruikers hebben vermoedelijk nog 2.19.291. Die versie kwam half oktober uit en daar zit de functie niet in.

Na activatie van de functie kunnen gebruikers de app alleen in na het scannen van hun vingerafdruk. Gebruikers kunnen kiezen of de app zich direct weer vergrendelt, of dat pas na een minuut of een half uur gebeurt. De functie lijkt identiek aan die in iOS. Ook kunnen gebruikers kiezen of WhatsApp de inhoud van berichten toont in notificaties.