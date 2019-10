Chinese internetgemeenschap gaat los op maker Notepad++ voor steun aan Oeigoeren

De Free Uyghur-update die de ontwikkelaar van opensource-editor Notepad++ heeft uitgebracht, stuit in de Chinese internetgemeenschap op veel protest. Vooral op GitHub spuien Chinese netizens hun gal over de steunbetuiging aan de Oeigoerse moslimminderheid in China.

Op de GitHub-pagina van Notepad++ heeft de beladen bijnaam van versie 7.8.1, die zoveel wil zeggen als 'bevrijd de Oeigoeren', een heuse Chinese flamewar teweeggebracht. Er zijn commentaren die het opnemen voor de Chinese staat, maar andere posters hebben het rechtstreeks gemunt op Don Ho, de ontwikkelaar van de opensource-editor.

Volgens het Duitse T3N regent het beledigingen en zelfs racistische opmerkingen aan het adres van Ho, die onder meer wordt uitgemaakt voor 'banaan'; in delen van Azië een wijdverspreide belediging om aan te geven dat iemand alleen uiterlijk Aziatisch is, maar innerlijk een westerling. Van Ho is bekend dat hij zich kritisch opstelt tegenover de Chinese overheid en de manier waarop het land de Oeigoerse minderheid behandelt.

Het blijft bovendien niet bij beledigingen, want inmiddels zou het GitHub-project ook te kampen hebben met ddos-aanvallen, meldt T3N. In een reactie zegt Don Ho niet verrast te zijn door de boze reacties. Hij beseft ook dat zijn partijdigheid impact kan hebben op de populariteit van Notepad++, ‘maar dat dit geen argument mag zijn om geen actie te ondernemen’.

De ontwikkelaar van Notepad++ geeft zijn releases overigens wel vaker een politiek of maatschappelijk beladen codenaam mee om zijn solidariteit uit te spreken. Eerder gebeurde dat bijvoorbeeld bij versie 6.6.4 alias de Tiannanmen June Fourth Incident Edition, en bij versie 6.7.4 oftewel de Je Suis Charlie Edition.