Google brengt draadloze oortjes Pixel Buds volgend jaar uit voor 179 dollar

Google heeft de Pixel Buds aangekondigd, een set draadloze bluetoothoortjes met Assistent-integratie. De oortjes worden geleverd met een behuizing die ze op kan laden. Het volume wordt automatisch aangepast aan de hand van het omgevingsgeluid.

Door de Assistent-integratie hoeven gebruikers hun smartphone niet uit hun zak te halen, zegt Google. Het is mogelijk om met spraakcommando's bijvoorbeeld muziek aan te zetten, een reminder in te stellen of een route op te vragen. De oortjes hebben touchbediening en die wordt geactiveerd als gebruikers ze in hun oren stoppen.

Volgens Google hebben de Pixel Buds een accuduur van 5 uur. Ze kunnen worden opgeladen in de meegeleverde behuizing, waarmee de accuduur in totaal op 24 uur uitkomt. Volgens Google blijven de Pixel Buds op relatief lange afstand verbonden met een smartphone of ander apparaat. Binnenshuis is dat 'tot drie kamers' en buitenshuis de afstand van een voetbalveld.

De draadloze oortjes zijn voorzien van een spatial vent, een uitsparing in de behuizing waar omgevingsgeluid door kan komen, zodat dragers niet volledig afgezonderd worden. Het volume van de oortjes kan volgens Google automatisch afgestemd wordend op het aanwezige omgevingsgeluid. Gebruikers zouden zodoende het volume niet aan hoeven te passen.

Google heeft de Pixel Buds kort getoond en enkele details gegeven, maar ze komen pas in het voorjaar van 2020 uit. In de Verenigde Staten krijgen de draadloze oortjes een adviesprijs van 179 dollar. Een europrijs is nog niet bekend.