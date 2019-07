Uitgelekte foto's tonen Nokia-telefoon met camera van 48 megapixels

Op uitgelekte foto's op het Chinese sociale netwerk Weibo zijn foto's opgedoken van een nieuwe Nokia-telefoon. Op de foto's is te zien hoe er op de achterkant een grote ronde camera van 48 megapixels lijkt te zitten.

De foto's zijn inmiddels van de Chinese site verdwenen, maar nog wel te vinden op XDA Developers. Op de uitgelekte beelden van gebruiker @fenibook is een toestel te zien met de codenaam 'daredevil.' Het gaat om een telefoon van HMD Global, die Nokia-toestellen maakt.

De telefoon heeft vier sensoren op de achterkant, waarvan in ieder geval twee camera's. Eén daarvan is een 48 megapixel-sensor, al is niet meteen duidelijk om welke sensor het gaat. Er zijn ook beelden uitgelekt van de camerasoftware, waardoor het erop lijkt dat één van de camera's een groothoeklens is.

Buiten de camera zijn er ook andere aspecten van de telefoon uitgelekt. Zo is te zien hoe er de frontcamera een druppelvormige notch heeft, en dat er een vingerafdrukscanner op de achterkant zit onder de camera. Er zit ook een 3,5mm-poort op het toestel, en een 'AI-knop' aan de zijkant. Volgens de screenshots heeft het toestel een Snapdragon-soc en draait het op Android Pie.