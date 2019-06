Sonos activeert Google Assistent op slimme luidsprekers in Nederland en België

Sonos is in Nederland en België begonnen met de activatie van de Google Assistent op zijn luidsprekers. De introductie in België is verrassend, want daar zou Sonos de spraakassistent pas later dit jaar gaan ondersteunen. Overigens begrijpen de speakers nog geen Nederlands.

De mogelijkheid om de Google Assistant te activeren verschijnt bij verschillende gebruikers in Nederland en België sinds donderdagochtend in de Sonos-app. Hoewel de update meermaals werd uitgesteld, is dat toch iets eerder dan verwacht; Sonos liet onlangs nog weten dat Nederland de update in juli zou krijgen, net als het VK, Duitsland, Frankrijk, Canada en Australië. Andere landen, waaronder België, zouden pas 'in de maanden daarna' aan de beurt zijn. Mogelijk heeft de introductie van de Google Assistant in België van eind mei de uitrol daar in een stroomversnelling gebracht.

De update heeft alleen betrekking op de Sonos One en Sonos Beam. Die zijn door hun geïntegreerde microfoons compatibel met verschillende spraakassistenten. Ook Amazons Alexa wordt door die apparaten ondersteund. Opmerkelijk is dat gebruikers per kamer maar één spraakassistent kunnen inschakelen, ook al zijn er bijvoorbeeld twee Sonos One-luidsprekers in een stereo-opstelling geplaatst. Wie op zijn Sonos-systeem al gebruikmaakte van Alexa en nu met de Google Assistant aan de slag wil, zal dus afscheid moeten nemen van Amazons assistent.

Sonos biedt nog geen ondersteuning voor de Nederlandstalige Google Assistant. Gebruikers moeten een keuze maken uit de alternatieven Engels, Frans, Duits, Italiaans of Japans. Het is niet duidelijk waarom de audiofabrikant deze beslissing heeft genomen; op een slimme luidspreker als de LG WK7 begrijpt de Google Assistant wel gewoon Nederlands, en hetzelfde geldt voor de Home-speakers van Google zelf.

Sonos-topman Patrick Spence beloofde bij de introductie van de Sonos One dat de klassieke, microfoonloze luidsprekers van de fabrikant straks ook met de stem kunnen worden aangestuurd, via welk Google Home-apparaat in huis dan ook. Over de timing van die update is echter nog niets bekend.