Microsoft brengt bèta-versie Edge uit voor macOS

Microsoft heeft een testversie van Edge voor macOS uitgebracht. Het is de eerste keer dat de browser voor Apples besturingssysteem verschijnt. De experimentele versie draait op Chromium en werkt onder andere samen met de Touchbar.

Een Insider-versie van de browser is te downloaden op de website van Microsoft. De zogenaamde Canary-build is te gebruiken op macOS 10.12 en hoger. Naast een bèta-versie komt er binnenkort ook een aparte Edge-versie voor ontwikkelaars uit. Microsoft belooft ook een bèta-versie voor Windows 7 en 8.

Edge voor macOS is grotendeels hetzelfde als de versie voor Windows, al zitten er wat estethische veranderingen in die de browser meer in het besturingssysteem doen passen. Uniek is wel dat gebruikers de browser kunnen aansturen met de Touch Bar door bijvoorbeeld van tabbladen te wisselen of media te bedienen. In de toekomst krijgt Edge ook nieuwe privacy-tools en een verbeterde manier om afbeeldingen en tekst in notities van het internet te verzamelen. Die laatste functies werden eerder al aangekondigd en komen binnenkort ook naar de Windows-versie van de browser.