MIT-onderzoekers maken deep learningmodel om risico borstkanker te voorspellen

Onderzoekers aan de MIT-universiteit hebben een deep learningmodel gemaakt waarmee het risico op borstkanker bij vrouwen tot vijf jaar van te voren voorspeld kan worden. Het model kijkt daarvoor naar subtiele weefselpatronen in borsten die in de vroege fase van de ziekte voorkomen.

Om het model te trainen gebruikten onderzoekers de mammogrammen van meer dan zestigduizend patiënten van het Massachusetts General Hospital waarvan de medische gevolgen bekend waren. Daardoor leerde het model de subtiele weefselpatronen te herkennen die kunnen wijzen op toekomstige kankercellen. Door bij patiënten naar die patronen te kijken, kan het model aangeven of een patiënt een verhoogd risico heeft op borstkanker in de periode van drie tot vijf jaar na de mammografie.

Het deep learningmodel is volgens de onderzoekers nauwkeuriger dan het Tyrer-Cuzick-model dat nu door medici wordt gebruikt om het risico van borstkanker bij vrouwen te voorspellen. Dit TC-model kijkt naar de borstweefseldichtheid en levenskenmerken van de vrouw. Van de zestigduizend patiënten zijn er 269 waarvan het bekend is dat ze borstkanker hebben of hebben gehad. Van die 269 plaatste het nieuwe MIT-model 31 procent in een hoogrisicogroep. Het TC-model zou slechts 18,2 procent van die vrouwen in een hoogrisicogroep hebben geplaatst.

Een bijkomend voordeel van het model is dat het beter werkt voor minderheden. De bestaande modellen zijn namelijk gebaseerd op kenmerken als leeftijd, hormonale factoren, familiegeschiedenissen en de weefseldichtheid van de borst. Deze modellen zijn veelal gemaakt op basis van de gegevens van blanke vrouwen. Daardoor zijn ze minder accuraat voor bijvoorbeeld zwarte vrouwen. Die doelgroep heeft in Amerika 43 procent meer kans om te overlijden door borstkanker dan blanke vrouwen. Omdat het MIT-model is gebaseerd op weefselpatronen die voor het menselijk oog niet zichtbaar zijn, is de huidskleur van een vrouw niet van belang.

Op basis van de bevindingen van dit model zouden persoonlijke screeningsafspraken gemaakt kunnen worden met patiënten. Zo kan de dokter bijvoorbeeld aanvullende testen aanbevelen voor een vrouw die volgens het model een verhoogde kans heeft op borstkanker. Volgens de onderzoekers zijn er al langer medici die pleiten voor individuele screeningsafspraken, maar zou dit niet mogelijk zijn, omdat testen daar niet nauwkeurig genoeg voor zijn. Dit model zou daar wel nauwkeurig genoeg voor zijn, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek is gepubliceerd onder de titel A Deep Learning Mammography-based Model for Improved Breast Cancer Risk Prediction.