Mede-oprichter van Respawn en Inifinity Ward treedt in dienst bij Epic Games

Epic Games, het bedrijf achter het zeer succesvolle Fortnite, heeft Jason West aangetrokken. West is een van de oprichters van de Call of Duty-studio Infinity Ward en stond later mede aan de basis van Respawn Entertainment.

De Canadese gamejournalist Geoff Keighly meldt op Twitter dat Jason West in alle stilte in dienst is getreden van Epic Games, waar hij zou gaan werken aan zijn eigen gameonwikkelprojecten. Keighly zegt dat hij vernomen heeft dat West momenteel al een ongeveer een maand deel uitmaakt van Epic Games.

PC Gamer meldt dat een vertegenwoordiger van Epic Games het aantrekken van West heeft bevestigd, maar hij ging niet in op de specifieke rol die West binnen Epic Games gaat vervullen. De vertegenwoordiger zei alleen dat West 'bijdraagt aan Epics ontwikkelinspanningen'.

Samen met Vince Zampella en Grant Collier richtte West in 2002 Infinity Ward op. West had een belangrijk rol bij de eerste twee Call of Duty-games, Modern Warfare en Modern Warfare 2. Zampella en West werden in 2010 ontslagen en richtten in dat jaar gezamenlijk Respawn Entertainment op, de EA-studio die verantwoordelijk is voor de Titanfall-games en het zeer populaire Apex Legends. Daar vertrok hij weer in 2013.