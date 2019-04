Internetcriminelen nog altijd in het openbaar actief op Facebook

Op Facebook verzamelen zich internetcriminelen in makkelijk vindbare groepen. Deze groepen richten zich op zaken als identiteitsfraude, creditcarddiefstal, spam en hacken. Facebook haalde al eerder de bezem door dit soort groepen, maar een blijvende oplossing is er blijkbaar nog niet.

Cisco's security-afdeling Talos onthulde op vrijdag de blijvende aanwezigheid van de groepen in een blogpost. Ze schrijven over 74 Facebook-groepen die bij elkaar naar schatting 385.000 leden hadden. Sommige groepen zouden sinds acht jaar op Facebook aanwezig zijn.

De groepen zijn volgens Talos vindbaar met simpele zoektermen als 'spam', 'carding' of 'cvv'. Facebooks algoritme weet zelfs meer van dit soort groepen aan te bevelen als een gebruiker zich al bij een aantal heeft gevoegd.

De onderzoekers tekenen verder aan dat Brian Krebs, een andere security-deskundige, vorig jaar een evengrote lading aan Facebookpagina's aangaf bij het sociale medium. Die heeft Facebook daarna verwijderd, maar uit dit onderzoek van Talos blijkt dat er gewoon weer nieuwe groepen ontstaan, met namen die sterk lijken op die van de verwijderde groepen. Namen als 'Spam Professional' en 'Spammer & Hacker Professional' indiceren ook dat er geen moeite wordt gedaan om subtiel te blijven. Sterker nog, de verkopers zouden soms zelfs onder hun echte naam handelen.

Meldingen via de systemen van Facebook leidden niet altijd tot resultaat. Soms werden wel groepen verwijderd, maar andere keren slechts specifieke posts binnen een groep. Tegen weer andere groepen wordt helemaal geen actie ondernomen, althans niet op het moment van publicatie van de Talos-blogpost.

Facebook heeft op de zaak gereageerd tegenover Wired. "Deze groepen zijn in overtreding van de gebruiksovereenkomst met Facebook en zijn verwijderd. We weten dat we waakzamer moeten zijn en we zijn dan ook hevig aan het investeren hierin".

Het sociale medium kampt met het probleem op meerdere fronten. De Facebook-livestream van de schietpartij in Nieuw-Zeeland vorige maand werd bijvoorbeeld een uur lang uitgezonden voordat deze offline werd gehaald, wat Facebook veel kritiek over zijn moderatiebeleid opleverde. Ook op dit vlak is Facebook voornemens om beter te presteren.