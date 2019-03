HTC brengt Vive Focus Plus over twee weken uit voor 800 dollar

HTC brengt zijn standalone-vr-headset Vive Focus Plus over 2,5 week uit voor 800 dollar. Dat heeft de fabrikant laten weten op een eigen evenement. De Taiwanese producent had de Vive Focus Plus vorige maand al aangekondigd.

De Vive Focus Plus zal op 15 april via de website verkrijgbaar zijn in 25 landen met een zakelijke licentie, meldt ZDNet. Welke landen dat zijn, is vooralsnog niet duidelijk. HTC herhaalde verder op de Vive Ecosystem Conference in Shenzen dat het de standalone-headset alleen aan bedrijven zal verkopen en niet zal uitbrengen als consumentenproduct.

De Vive Focus Plus heeft twee controllers die werken met ultrasoon geluid en die 'vrijheid in zes richtingen' bieden. Naast de drie richtingen van voor-achter, links-rechts en omlaag-omhoog zijn dat rotaties in die drie richtingen. De Focus Plus heeft bovendien inside-out-tracking, waardoor de headset zonder kabels kan functioneren. Het oledscherm heeft 2880x1600 pixels en een verversingssnelheid van 75Hz. De soc is dezelfde Qualcomm Snapdragon 835 als in de vorige Vive Focus. HTC presenteerde de headset vorige maand.