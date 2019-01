ASML neemt boedel en personeel van failliete Mapper over

ASML heeft het intellectueel eigendom en het personeel van Mapper overgenomen. Als onderdeel van ASML kunnen de personeelsleden van Mapper verder werken aan de e-beamlithografietechnologie van Mapper.

ASML neemt 'de meerderheid' van de personeelsleden van Mapper over. Dat hebben de werknemers van het failliete Mapper maandag vernomen. Zij kunnen voorlopig in Delft, thuisbasis van Mapper, blijven werken. Omdat ook het intellectueel eigendom met betrekking tot de e-beamlithografie in handen van ASML komt, kunnen zij die technieken doorontwikkelen.

Daarnaast komen er bij ASML in Duivendrecht kansen bij andere onderzoeksafdelingen voor de werknemers en kunnen ze bijvoorbeeld aan de euv- of opvolger high-na euv-lithografietechnieken gaan werken. ASML maakt niet bekend hoeveel werknemers er overgaan en ook de financiële details van de transactie zijn onbekend.

"Ook al is Mappers e-beamapplicatie anders dan die van ASML, ik ben er van overtuigd dat we een bevredigende omgeving bij ASML kunnen bieden", stelt ASML-ceo Peter Wennink. Hij liet eerder al weten dat de technologie voor Nederland behouden zou moeten blijven.

Het faillissement van Mapper werd eind december uitgesproken. Mapper is in 2000 opgericht en probeerde sinds die tijd een alternatief voor immersielithografie voor de productie van chips te maken op basis van electron-beam lithography. Hierbij brengen grote hoeveelheid parallelle elektronenbundels patronen op een fotogevoelige laag aan. De techniek was onvoldoende succesvol, onder andere omdat de snelheid tot nog toe ontoereikend was voor massaproductie.