T-Mobile moet zijn zendmasten van de vuurtoren in Westkapelle halen

T-Mobile Nederland moet per 15 februari wegens een conflict met Rijkswaterstaat al zijn zend- en ontvangstapparatuur van de vuurtoren van Westkapelle halen, waardoor klanten in de omgeving het risico lopen hun bereik maanden kwijt te raken.

T-Mobile Nederland heeft nog geen nieuwe locatie voor zijn zendmasten en bij gebrek aan hoge gebouwen in de regio, zou de provider een nieuwe mast moeten plaatsen. Wethouder Arie Schot van de gemeente Veere verklaart tegen de Provinciale Zeeuwse Courant dat dit nog vele maanden kan duren: "Zo’n mast is niet een-twee-drie geplaatst. Daar moeten we het bestemmingsplan voor wijzigen." Bovendien vreest hij voor bezwaarschriften van bewoners: "Want niemand wil zo’n mast in zijn achtertuin."

Volgens de burgemeester van Veere moeten ook KPN en Vodafone op termijn hun zendmasten verwijderen, waardoor nog veel meer gebruikers in de omgeving van de 53 meter hoge toren hun bereik dreigen kwijt te raken. Rijkswaterstaat heeft die providers de optie geboden pas te vertrekken als ze een nieuwe locatie gevonden hebben.

T-Mobile moet eerder vertrekken omdat het contract met Rijkswaterstaat een jaar geleden is opgezegd. Volgens Casper van Moers van Rijkswaterstaat nam T-Mobile tegen de regels in een tweede ruimte in de 545 jaar oude vuurtoren in gebruik en weigerde die de telecomaanbieder die te ontruimen. Eigenlijk moest T-Mobile daarop per 1 februari vertrekken, maar Rijkswaterstaat gaf het bedrijf twee weken extra. T-Mobile gaat klanten in de regio inlichten en overweegt een tijdelijke mast te plaatsen.