DigiD-app ondersteunt per februari geen toestellen meer met Android 6.0 of ouder

De Android-app van DigiD wordt vanaf februari niet meer ondersteund voor telefoons of tablets die draaien op Android 6.0 of een oudere versie. Dat blijkt uit een nieuwe versie van de DigiD-app die in de Play Store is uitgebracht.

Het gaat volgens de informatie in de Play Store om versie 1.4.1 van de DigiD-app, die maandag is bijgewerkt. De ondersteuning van deze app verdwijnt vanaf februari voor toestellen die draaien op Android 6.0 Marshmallow of een oudere versie. Wanneer de ondersteuning precies komt te vervallen is niet duidelijk, maar dat zal waarschijnlijk vanaf begin februari het geval zijn.

Als de statistieken van het bedrijf StatCounter worden aangehouden, blijkt dat nog behoorlijk wat Android-gebruikers een toestel hebben met Android 6.0 of een oudere versie. Zo had Android 6.0 tussen december 2017 en december 2018 nog een aandeel van 16,6 procent op de markt voor Android. Android Lollipop had een aandeel van 12 procent en Kitkat was goed voor 5,6 procent. Android 7.0 en 8.0 zijn gezamenlijk met ongeveer 54 procent verreweg het meest dominant.