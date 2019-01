Google krijgt boete 50 miljoen euro voor onduidelijke info over dataverwerking

De Franse privacywaakhond CNIL legt Google een boete op van 50 miljoen euro, omdat het zoekbedrijf de algemene verordening gegevensbescherming schendt. Het gaat om een gebrek aan transparantie en onduidelijke informatie bij toestemming voor gepersonaliseerde advertenties.

Volgens de CNIL gaat het om meerdere inbreuken op de algemene verordening gegevensbescherming. Bij dit onderzoek heeft de CNIL specifiek gekeken naar het proces dat gebruikers moeten doorlopen als ze een Google-account moeten aanmaken tijdens het configureren van mobiele apparaten die op Android draaien.

De privacywaakhond stelt dat de informatie die Google voorschotelt aan gebruikers niet eenvoudig toegankelijk is. Zo vindt de CNIL dat 'essentiële informatie' teveel verspreid is over verschillende documenten, waarbij er ook nog op verschillende knoppen en links moet worden gedrukt om de informatie te kunnen raadplegen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het doel van dataverwerking, de duur van de gegevensopslag en de categorieën van persoonlijke data voor advertentiedoeleinden. Dit soort relevante informatie is volgens de toezichthouder soms pas zichtbaar na vijf of zes stappen.

Daar komt nog bij dat sommige informatie niet altijd duidelijk of volledig is. Dat leidt er volgens de CNIL toe dat gebruikers niet in staat zijn om de reikwijdte van de gegevensverwerking door Google geheel te doorgronden. De toezichthouder stelt dat bijvoorbeeld de doelen van de dataverwerking te vaag zijn omschreven, evenals de categorieën van dataverwerking. Verder is niet altijd de bewaartermijn van data omschreven en is er onduidelijkheid over de juridische basis voor het verwerken van gepersonaliseerde advertenties.

Verder constateert de Franse privacywaakhond dat de toestemming die gebruikers aan Google moeten geven, zodat hun data voor gepersonaliseerde advertenties inzetbaar is, om twee redenen niet geldig wordt verkregen. Ten eerste stelt de CNIL dat gebruikers over de toestemming onvoldoende worden geïnformeerd. Zo wordt het gebruikers in de sectie over gepersonaliseerde advertenties niet duidelijk dat het gaat om een veelheid aan diensten, websites en apps, waaronder Googles zoekmachine, YouTube, Google Maps en de Play Store. Daarnaast is de toestemming niet specifiek en ondubbelzinnig, stelt de CNIL. Van ondubbelzinnigheid is volgens de avg pas sprake als de gebruiker actief een actie moet ondernemen door bijvoorbeeld een vinkje te zetten; de privacywaakhond stelt vast dat de toestemming voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties standaard al staat aangevinkt.

Het AFP meldt dat een woordvoerder van Google heeft laten weten dat het bedrijf zich sterk inzet om te voldoen aan de verwachten over transparantie en de voorwaarden die voortvloeien uit de algemene verordening gegevensbescherming. De woordvoerder stelt dat zijn bedrijf het besluit van de CNIL bestudeert, waarna bepaald wordt welke vervolgstappen worden genomen. Het is dus nog onbekend of Google de boete gaat aanvechten of hoe het precies gaat reageren op het besluit van de Franse toezichthouder.