BitTorrents µTorrent krijgt tokens voor snellere downloads tegen betaling

De BitTorrent Foundation gaat BitTorrent-tokens, BTT, uitgeven. Het doel is dat gebruikers deze gaan gebruiken om snellere downloads te kunnen verkrijgen. De tokens worden als eerst geďntegreerd in µTorrent Classic.

In combinatie met de tokens, introduceert BitTorrent de functie BitTorrent Speed. Dit is een extensie van het BitTorrent-protocol, die bedoeld is om swarms langer in leven te houden door een beloning voor het seeden te bieden. Volgens de BitTorrent Foundation zijn er nu weinig prikkels om te blijven seeden als een download voltooid is.

Met BitTorrent Speed kunnen gebruikers bestanden aanbieden in ruil voor BitTorrent-tokens, waarbij ze toegang met prioriteit tot seeds en met hogere bandbreedte kunnen bieden. Het is de bedoeling dat zo een economie rond de gedecentraliseerde infrastructuur ontstaat, waar gebruikers op termijn ook gedecentraliseerde apps en diensten op kunnen aanbieden.

Als eerste komen de tokens en de Speed-functie naar de Windows-client µTorrent Classic, maar op termijn moeten de onderdelen ook naar andere clients komen en uiteindelijk moet het token-systeem ook buiten het BitTorrent-ecosysteem in te zetten zijn. Gebruikers kunnen kiezen voor opt-out en de BitTorrent Foundation claimt dat het oorspronkelijke BitTorrent-systeem intact blijft.

De tokens zijn gebaseerd op Trons TRC-10 en komen beschikbaar via Launchpad van de cryptovalutabeurs Binance. BitTorrent is in de zomer van vorig jaar overgenomen door de bedenker van de cryptovaluta Tron. Sindsdien werkte het bedrijf onder de naam Project Atlas aan de integratie van Tron-tokens. Het bedrijf heeft de plannen in een whitepaper uiteengezet.