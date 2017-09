Oproep om overheidscode opensource te maken haalt 10.000 handtekeningen op

Een Europese campagne onder leiding van de Free Software Foundation heeft inmiddels 10.000 handtekeningen opgehaald voor een open brief. Daarin pleiten verschillende organisaties ervoor dat code die met publieke middelen is gefinancierd opensource moet worden.

De campagne draagt de naam Public Money, Public Code en werd ongeveer twee weken geleden gestart. In een e-mail aan ondertekenaars bedankt de organisatie zich voor de tot nu toe opgehaalde handtekeningen en zegt dat ze zijn gebruikt om kandidaten in de Duitse verkiezingen te informeren. In de komende maanden wil de organisatie verzoeken indienen om overheidsinformatie over de besteding van publieke middelen op te vragen. Daarmee wil de campagne invloed uitoefenen op de politiek.

In de open brief staat dat softwarelicenties eraan in de weg staan dat overheden software opensource maken en dat ze daardoor afhankelijk worden van een klein aantal grote bedrijven. Ook zou er een risico voor veiligheid ontstaan doordat de code niet te onderzoeken is. Met de brief willen de organisaties bereiken dat er wetgeving in het leven wordt geroepen die het opensource maken van software verplicht als deze is ontwikkeld met publiek geld.

Onder de organisaties die het initiatief steunen, zijn bijvoorbeeld Debian, Creative Commons, de Chaos Computer Club en Wikimedia.