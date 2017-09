Mojang brengt Minecraft-variant voor Nintendo New DS-handhelds uit

Mojang heeft een nieuwe versie van Minecraft gemaakt en uitgebracht voor de Nintendo DS-handhelds. De speciale versie bevat nog geen multiplayer en werkt alleen op de New 3DS, New 3DS XL en New 2DS XL.

De ontwikkelaars zeggen dat ze alles uit de kast hebben getrokken om Minecraft mogelijk te maken op de handhelds. De aangepaste versie heeft werelden met afmetingen van 2016x2016 en 128 blokken hoog. Dat is meer dan in de Wii U-versie, benadrukt Mojang. De nieuwe versie lijkt het meest op versie 0.15.4 van Minecraft: Pocket Edition, zegt de ontwikkelaar.

Bij de release is multiplayer niet beschikbaar, maar op een later moment komt er lokale multiplayerfunctionaliteit. Bezitters van DS-handhelds kunnen dan samen in dezelfde wereld spelen door lokaal een verbinding op te zetten. Het tweede scherm van de DS-handhelds wordt gebruikt om de inventaris en kaart weer te geven. Het spel werkt alleen op de New-varianten van de 3DS en 2DS. Die hebben meer rekenkracht dan hun oudere tegenhangers.

In Amerika is Minecraft voor de 3DS vanaf nu beschikbaar in de eShop. Beschikbaarheid in de Europese webwinkel van Nintendo zou snel moeten volgen. Later komt er ook een fysieke variant van de games in de winkels te liggen.