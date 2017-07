Microsoft presenteert app voor blinden die beelden omzet in tekst

Microsoft heeft een app gepresenteerd die objecten in het beeld van de camera herkent en die kan voorlezen aan de gebruikers. De app moet blinden en slechtzienden helpen om meer informatie te krijgen over hun omgeving.

Het gaat om een onderzoeksproject van Microsoft dat heeft geleid tot een app die gratis te installeren is uit de App Store. Gebruikers kunnen onder meer documenten laten voorlezen, waarbij de app zegt welke hoek van het papier nog niet in beeld is. Ook kan de app streepjescodes herkennen om te helpen bij het uitzoeken van producten in een winkel.

Microsoft demonstreert daarnaast de functie om personen te herkennen of om mensen te omschrijven. Daarbij doet de software een inschatting van geslacht, leeftijd en gezichtsuitdrukking. Als gebruikers objecten op eerder gemaakte foto's wil laten herkennen, kan dat via de deel-functie in iOS.

De app is vooralsnog alleen verkrijgbaar voor iOS en maakt gebruik van VoiceOver in Apples mobiele besturingssysteem. Het is onbekend of een app voor Android en Windows op basis van de dienst later zal volgen.