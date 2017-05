Door Arnoud Wokke, vrijdag 12 mei 2017 07:07, 33 reacties • Feedback

HP heeft vermoedelijk per ongeluk een keylogger gezet in de audiodriver van laptops. De keylogger zat in een update in 2015, die voor de audiodriver bijhield of gebruikers een bepaalde knop op het toetsenbord indrukte om dan een functie uit te voeren.

De audiodriver schreef na een latere update een log met ingedrukte toetsen weg naar het bestand C:\Users\Public\MicTray.log. De computer leegt het bestand elke keer als de gebruiker uitlogt. Beveiligingsbedrijf ModZero, die de keylogger ontdekte, vermoedt dat er geen opzet in het spel is. De keylogger sloeg onder andere wachtwoorden op in plain text zonder medeweten van de gebruiker.

Omdat HP niet heeft gereageerd op de melding van ModZero, heeft het bedrijf besloten de informatie online te zetten. De keylogger staat op veel verschillende laptops van de fabrikant met Windows 7 en Windows 10, blijkt uit de gedetailleerde informatie over de software.

Gebruikers van getroffen laptops kunnen checken of de log op hun laptop staat en als dat zo is, volstaat het verwijderen van het bestand C:\Windows\System32\MicTray64.exe of C:\Windows\System32\MicTray.exe om de keylogger te verwijderen. De audiofunctie die pas werkt met een druk op een vooraf ingestelde knop werkt dan ook niet meer, waarschuwt ModZero.

HP heeft het issue tegenover TheNextWeb bevestigd. De fabrikant zegt binnenkort met een update te komen om het probleem te verhelpen.