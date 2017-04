Door Sander van Voorst, woensdag 26 april 2017 11:47, 29 reacties • Feedback

Een twintigjarige Britse man heeft een gevangenisstraf van twee jaar gekregen voor het aanbieden van een ddos-dienst onder de naam 'Titanium Stresser'. De betaalde tool werd gebruikt om ongeveer 1,7 miljoen ddos-aanvallen uit te voeren.

De man creëerde de dienst op 15-jarige leeftijd, schrijft The Register. Hij zou in totaal bijna 400.000 pond aan de dienst hebben verdiend. Hij stelde Titanium Stresser beschikbaar voor verschillende prijzen. Zo konden klanten bijvoorbeeld ongeveer driehonderd pond betalen om de dienst 30.000 seconden per maand te gebruiken gedurende een periode van vijf jaar. De tool werd onder andere gebruikt om de diensten van Xbox Live, Teamspeak, Runescape en Minecraft plat te leggen. De man zou de tool in het verleden zelf gebruikt hebben om bijna zeshonderd ddos-aanvallen uit te voeren.

Het bedrijf achter Minecraft zou ongeveer zes miljoen pond hebben uitgegeven om zich tegen de ddos-aanvallen te wapenen. In totaal zijn er via de tool meer dan 1,7 miljoen ddos-aanvallen uitgevoerd op ongeveer 666.000 ip-adressen over de hele wereld. De man claimde de tool in eerste instantie te hebben ontwikkeld om Minecraft-servers te stresstesten, waarna de ontwikkeling 'uit de hand liep'. De advocaat van de man schrijft de acties toe aan het feit dat de jongen destijds veel op school werd gepest en dat hij gediagnosticeerd was het het Syndroom van Asperger.

De rechter zei daarover dat hij inzag dat de motivatie voor de daden niet van financiële aard was, maar dat de jongen de acties uitvoerde om 'zich groot, belangrijk en indrukwekkend te voelen'. Desalniettemin zou hij hebben geweten dat hij ernstige misdrijven beging. The Guardian meldt dat de rechter stelde dat 'de straf een afschrikkend effect moet hebben' en dat hij niet wilde afzien van een gevangenisstraf.