Door Arnoud Wokke, donderdag 16 februari 2017 15:38, 5 reacties • Feedback

Er is een benchmark online verschenen van een telefoon die zich aanduidt als Galaxy Xcover 4, met als typenummer G390F. Het zou gaan om een stevige telefoon met extra bescherming, voorzien van een quadcore-soc uit Samsungs Exynos-lijn.

De Xcover-serie kenmerkt zich door een valbestendig ontwerp met rubber aan de zijkanten en de achterkant, terwijl de telefoons water- en stofdicht zijn. De recentste telefoon in deze serie is de Xcover 3 uit 2015.

De nieuwste telg uit de serie zou volgens de pagina bij GFXBench beschikken over een 4,8"-scherm met een resolutie van 1280x720 pixels. De soc zou een Exynos 7570 zijn, met vier op 14nm gemaakte Cortex A53-kernen op 1,4GHz en een ARM Mali T720-gpu.

Samsung heeft de telefoon nog niet aangekondigd. Het eerste logische moment daarvoor is telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona, dat over anderhalve week begint.

Uit den ouden doosch: Galaxy Xcover 2 uit 2013