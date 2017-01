Door Sander van Voorst, donderdag 26 januari 2017 12:00, 33 reacties • Feedback

De organisatie Privacy International heeft een rapport uitgebracht over surveillance door de overheid in Thailand. Daarin besteedt het aandacht aan het feit dat Microsoft het digitale root-certificaat van de overheid vetrouwt, terwijl andere partijen dat niet doen.

In het rapport meldt de organisatie dat de Thaise overheid een root-certificaat in handen heeft, waarmee het als autoriteit certificaten voor derde partijen kan ondertekenen. Het probleem is daarbij dat dit de overheid veel macht geeft, bijvoorbeeld door gebruikers naar een kwaadaardige site door te sturen en versleutelde communicatie te onderscheppen. Normaal gesproken krijgen gebruikers hierbij een waarschuwing dat het om een niet vertrouwd certificaat gaat. In het geval van Windows-gebruikers is dat volgens Privacy International niet zo, omdat Microsoft het overheidscertificaat standaard vertrouwt.

Andere bedrijven, zoals Apple, Mozilla en Google zouden het certificaat niet vertrouwen. Hoewel Windows-gebruikers in staat zijn om zelf vertrouwde certificaten te verwijderen, heeft de beslissing van Microsoft gevolgen voor veel gebruikers, schrijft Privacy International. Zo zou de Thaise regering in 2014 al downgrade-aanvallen op versleutelde verbindingen hebben uitgevoerd, waardoor een versleutelde verbinding overgaat naar een onveilige variant. Daardoor zouden bijvoorbeeld de inhoud van e-mails inzichtelijk hebben gemaakt. In 2014 vond er in Thailand een militaire coup plaats, waarbij Facebook korte tijd niet te bereiken was. Het is onduidelijk of het om een opzettelijke actie of een technische storing ging, aldus het rapport.

Microsoft heeft op de kritiek gereageerd, zowel richting Privacy International als richting The Verge. het bedrijf voorzag de site van een uitgebreider antwoord, waarin het zegt dat het root-certificaat van Thailand aan zijn standaarden voldoet. Verder zegt een woordvoerder dat 'Microsoft alleen certificaten vertrouwt die zijn goedgekeurd door zijn Root Certificate Program, wat een uitgebreid onderzoeksproces behelst in combinatie met regelmatige audits van derden'. Dit proces zou niet in het rapport van Privacy International terug te lezen zijn.