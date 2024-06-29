Software-update: Inno Setup 6.3.2

Inno Setup logo (75 pix) Jordan Russell Software heeft versie 6.3.2 van Inno Setup uitgebracht. Met dit programma kunnen op eenvoudige wijze installatiepakketten voor Windows worden gecreëerd. Het programma biedt de mogelijkheid om informatie toe te voegen aan het register, kan configuratiebestanden en snelkoppelingen aanmaken en heeft de mogelijkheid om de installatiebestanden te comprimeren. Verder kan natuurlijk een uninstaller worden toegevoegd en kan bij de installatie uit verschillende talen worden gekozen. Sinds versie 6.3.0 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 6.3.2:
  • Pascal Scripting change: Fixed support function TStream.Seek.
Changes in version 6.3.1:
  • Fixed Compiler IDE startup error on systems with very high DPI.

Inno Setup 6.20 screenshot

Versienummer 6.3.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Jordan Russell Software
Download https://www.jrsoftware.org/download.php/is.exe
Licentietype Adware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 29-06-2024 13:25 2

29-06-2024 • 13:25

2

Bron: Jordan Russell Software

Update-historie

27-05 Inno Setup 6.7.3 0
18-02 Inno Setup 6.7.1 0
08-01 Inno Setup 6.7.0 4
21-11 Inno Setup 6.6.1 2
16-11 Inno Setup 6.6.0 0
09-'25 Inno Setup 6.5.2 4
08-'25 Inno Setup 6.5.1 0
03-'25 Inno Setup 6.4.2 6
02-'25 Inno Setup 6.4.1 0
01-'25 Inno Setup 6.4.0 8
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Inno Setup

geen prijs bekend

3 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (2)

-Moderatie-faq
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Exirion 29 juni 2024 13:36
Ooit ben ik begonnen met InstallShield wat je begin jaren '90 in een iets afgeslankte versie bij Borland development tools kreeg. Door de jaren heen heb ik daarna eigenlijk altijd Inno Setup gebruikt. Kan hier en daar echt nog wel wat verbeterd worden, maar het doet wat het moet doen :)
JoHnnY-Btm 30 juni 2024 18:10
kan er met deze tool bijvoorbeeld ook aanpassingen aan een setup gemaakt worden die standaard op de C:\ drive geinstalleerd worden? ik heb eigenlijk alle nodige zaken op een D:\ staan.

Vraag me dan af of forced apps die op de C:\ drive installed worden ook aanpasbaar zijn naar een D:\ drive

sommige apps hebben nog wel een stand alone installer maar vele ook niet

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