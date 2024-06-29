Jordan Russell Software heeft versie 6.3.2 van Inno Setup uitgebracht. Met dit programma kunnen op eenvoudige wijze installatiepakketten voor Windows worden gecreëerd. Het programma biedt de mogelijkheid om informatie toe te voegen aan het register, kan configuratiebestanden en snelkoppelingen aanmaken en heeft de mogelijkheid om de installatiebestanden te comprimeren. Verder kan natuurlijk een uninstaller worden toegevoegd en kan bij de installatie uit verschillende talen worden gekozen. Sinds versie 6.3.0 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 6.3.2: Pascal Scripting change: Fixed support function TStream.Seek. Changes in version 6.3.1: Fixed Compiler IDE startup error on systems with very high DPI.