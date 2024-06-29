Er is met versienummer 9.12 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.339 titels, wat er twee meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Initial support for user32 data structures in shared memory.

Mono engine updated to version 9.2.0.

Rewrite of the CMD.EXE engine.

Fixed handling of async I/O status in new WoW64 mode. Bugs fixed in 9.12 (total 24): #43337 Conditional command with parentheses not working.

#44063 Parentheses cause cmd.exe failing to recognize '2>&1'

#47071 Nest or mixed "FOR" and "IF" command sometimes get different result in Wine and Windows.

#47798 Incorrect substring result using enableDelayedExpansion

#49993 CUERipper 2.1.x does not work with Wine-Mono

#50723 Can't recognize ... as an internal or external command, or batch script

#52344 Can't substitute variables as a command

#52879 ESET SysInspector 1.4.2.0 crashes on unimplemented function wevtapi.dll.EvtCreateRenderContext

#53190 cmd.exe incorrectly parses a line with nested if commands

#54935 Rewrite (VN): black screen videos with WMP backend and gstreamer

#55947 Serial port event waits should use async I/O

#56189 quartz:vmr7 - test_default_presenter_allocate() fails on Windows 7

#56389 Assassin's Creed & Assassin's Creed: Revelations do not run under new WoW64

#56698 SuddenStrike 3 crashes when opening the intro movie

#56763 Firefox 126.0.1 crashes on startup

#56769 Death to Spies: intro videos have audio only but no video

#56771 Receiving mail in BeckyInternetMail freezes

#56827 Window borders disappear

#56836 Assassin's Creed III stuck on loading screen (Vulkan renderer)

#56838 FL Studio 21 gui problem

#56839 App packager from Windows SDK (MakeAppx.exe) 'pack' command crashes due to unimplemented functions in ntdll.dll

#56840 Apps don't launch with wayland driver

#56841 virtual desktop "explorer.exe /desktop=shell,1920x1080" broken

#56871 The 32-bit wpcap program is working abnormally