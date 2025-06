Versie 4.2.2 van OpenAudible is uitgekomen. Met dit programma kunnen audioboeken worden beheerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, kan audioboeken direct downloaden van audible.com en bestanden opslaan en converteren naar m4b- en mp3-formaat. Het programma is daarmee in zekere zin vergelijkbaar met Calibre, wat hetzelfde doet, maar dan voor e-boeken. In tegenstelling tot Calibre is het echter niet open source. Het programma kan dertig dagen worden getest, maar om alle functionaliteit vrij te geven is een eenmalige aanschaf van een licentie noodzakelijk. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changes in OpenAudible version 4.2.2 Fixed Get Info dialog to handle resizes

Fixed bug where Split Results was not being output correctly.

Removed (Abridged) from output tags.

Fixed issue with Helper script editor in preferences

Improved progress status indicator

Add ability to show user ID nickname in book table.