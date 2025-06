Versie 9.0.2 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dacs, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Updates Bump to Linux kernel 6.6.31 (ISO image only)

Bump to upmpdcli 1.8.11

Bump to upmpdcli-qobuz 1.8.11

Add framework for managing Plexamp as a renderer

Bump max URL length to 2048 for New/Edit station Bug fixes Pi touch brightness and rotate options

Wrong PSK written to nmconnect file for saved SSID's

Library HD badge routine causing script crash under certain conditions

RoonBridge feature visibility and help text

Incorrect notification message when restoring radio stations