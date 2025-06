Versie 14.0 van Umbraco is uitgekomen. Umbraco is een contentmanagementsysteem voor het bewerken en beheren van dynamische webpagina's. Het geheel is geschreven in C# en draait op een Microsoft-infrastructuur. Er zit een positieve en proactieve community achter met ruim 50.000 geregistreerde gebruikers en ontwikkelaars, en die zorgen voor een stabiele stroom aan releases. Uitgebreide releasenotes voor versie 14 kunnen op deze pagina worden gevonden; dit is de aankondiging voor deze uitgave:

A new major and another big milestone for the Umbraco ecosystem has been reached today. Umbraco 14 comes with some big changes to standardize and improve on customizability and extendability of the platform. Along with this comes improved tooling, testing, performance, scalability, and not least a future-proof backoffice built from the ground up to provide an improved experience for developers and editors alike!