Phil Harvey heeft versie 12.85 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.76. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.85 Added GeolocationFeatureType tag

Added read support for Nikon NKA and NXD adjustment files

Added a new Apple:ImageCaptureType value, and changed another one

Decode a few new Pentax tags

Decode a few new Canon tags

Decode some Ricoh Exif metadata from MOV videos

Extract ID3 UserDefinedText and UserDefinedURL tags by name

Make $advFmtSelf available for user-defined helper functions

Documented API GeoDir pseudo option feature

Tolerate pad byte at end of HIF file when writing

Raised priority of FileName, BaseName, Directory and FileType tags so they don't get hidden by other tags in the file which may have these names

Changed decoding of QuickTime Rotation (irot) to correspond with EXIF:Orientation (previously this was oddly reported as degrees of counterclockwise rotation)

Fixed a typo in the print conversion value for a couple of DPX tags

Fixed problem writing some QuickTime tags with very large (> 16 MB) values

Fixed bug in build_geolocation utility that resulted in incorrect population numbers when run under ActivePerl