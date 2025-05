Apple heeft versie 17.5 van iOS uitgebracht. In iOS 17, dat geschikt is voor de iPhone Xs/Xr en later, is het onder meer mogelijk om een persoonlijk belscherm aan te maken. De persoon die je belt, krijgt dat te zien. Verder is er een stand-bymodus, waarbij de telefoon bij het opladen als een smart display functioneert. Ook zijn AirDrop, de berichtenapp en autocorrectie verbeterd. In deze update heeft Apple een optie toegevoegd die een melding geeft wanneer er een onbekende bluetoothtracker met de telefoon meebeweegt. Daarnaast zijn er diverse bugfixes doorgevoerd en beveiligingsproblemen verholpen, zonder dat verder in details wordt getreden.

Over iOS 17.5 Deze update bevat een nieuwe achtergrond 'Pride-pracht' voor het toegangsscherm en andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone. Volgmeldingen Trackingdetectie tussen meerdere platforms zorgt ervoor dat gebruikers meldingen ontvangen als een compatibele Bluetooth-tracker die niet hun eigendom is met hen meebeweegt, ongeacht het besturingssysteem waarmee het apparaat is gekoppeld Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.