Versie 12.3 van Home Assistant OS is uitgekomen. Home Assistant OS is een minimaal, op Buildroot gebaseerd besturingssysteem dat het mogelijk maakt om op een fysieke of virtuele machine Home Assistant te draaien. In versie 12.3 is onder meer de Linux-kernel voor de meeste ondersteunde platforms bijgewerkt naar versie 6.6.28 en zijn verder de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Home Assistant Operating System Prepare 12.3.rc1 (#3327)

Bump buildroot to update BlueZ to 5.75 (#3326)

Bump buildroot to update linux-pam (#3325)

Update instructions for ODROID M1 Petitboot update (#3317) Build System Enable KVM for running tests in GH Actions (#3329) Raspberry Pi RaspberryPi: Update kernel to 6.6.28 - stable_20240423 (#3336)

Fix incorrect mapping of DT overlays on RPi 5 (#3335)

Enable kernel userspace crypto API interface for all platforms (#3330)

Increase maximum length of usb_storage.quirks in RPi kernel params (#3311)

Update Raspberry Pi 3 device tree list (#3301) Home Assistant Yellow RaspberryPi: Update kernel to 6.6.28 - stable_20240423 (#3336)

Enable kernel userspace crypto API interface for all platforms (#3330)

Increase maximum length of usb_storage.quirks in RPi kernel params (#3311) Home Assistant Green Linux: Update kernel to 6.6.29 (#3334)

Enable kernel userspace crypto API interface for all platforms (#3330) Open Virtual Appliance Linux: Update kernel to 6.6.29 (#3334)

Enable kernel userspace crypto API interface for all platforms (#3330) Generic x86-64 Linux: Update kernel to 6.6.29 (#3334)

Enable kernel userspace crypto API interface for all platforms (#3330)

Revert GRUB2 patch causing boot failure on some old x86_64 BIOSes (#3324) Hardkernel ODROID Linux: Update kernel to 6.6.29 (#3334)

Enable kernel userspace crypto API interface for all platforms (#3330)

ODROID-N2/C2/C4: Force 40MHz instead of 24MHz as eMMC clock (#3319) ASUS Tinker Linux: Update kernel to 6.6.29 (#3334)

Enable kernel userspace crypto API interface for all platforms (#3330) Khadas VIM Series Linux: Update kernel to 6.6.29 (#3334)

Enable kernel userspace crypto API interface for all platforms (#3330) Generic aarch64 Linux: Update kernel to 6.6.29 (#3334)

Enable kernel userspace crypto API interface for all platforms (#3330)