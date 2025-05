Phil Harvey heeft versie 12.84 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.76. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.84 Added ability to read speed and accuracy_horizontal when geotagging from OpenTracks GPX files

Decode a few more Apple tags and a new CanonVRD tag

Enhanced Geolocation feature with the ability to return any number of nearby cities

Fixed long-standing bug in Windows version that didn't properly handle dates older than 50 years when writing FileModifyDate or FileCreateDate

Fixed API TimeZone option to work in Windows

Fixed problem where the SetTags helper function didn't properly copy tags which have print conversions

Fixed problem where a new subregion couldn't be added through a user-defined Geolocation database entry

Fixed problem where the API GeolocFeature option didn't work for some features if a user-generated custom database was used