Versie 13.3 van Umbraco is uitgekomen. Umbraco is een contentmanagementsysteem voor het bewerken en beheren van dynamische webpagina's. Het geheel is geschreven in C# en draait op een Microsoft-infrastructuur. Er zit een positieve en proactieve community achter met ruim 50.000 geregistreerde gebruikers en ontwikkelaars, en die zorgen voor een stabiele stroom aan releases. Umbraco 13 is een versie met extra lange ondersteuning; in versie 13.3 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Dependencies Fix duplicate reference to imagesharp2 Localization Update Welsh lang file Performance Dispose IDisposable instances

Avoid string.Format allocations by ProfilingViewEngine when profiler is not enabled. UI and UX updates Preserve user populated link title when selecting nodes in link picker

Add handling of failed publish.

fix 2fa user login - add twoFactorView property to response (15781)

Show BlockGrid Create Dialog if there are items in clipboard

Validation messages for blocklists no longer show HTML markup. #15697 Other features Introduce path provider and resolver for the Content Delivery API Bugfixes Media Picker - upload button disabled bug #13383

Xpath Query on Multinode Treepicker no longer working for new Nodes. #14698

Add health checks results to payload

V13: Incorrectly parsing item id by DeliveryApiContentIndex caused incorrect information when deleting a content item

Fix UmbracoMapper InvalidOperationException due to concurrent modification of inner dictionary

V13: Align database schemas of migrated and new database