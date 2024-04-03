Software-update: TeamViewer 15.52.4

TeamViewer logo (75 pix) Versie 15.52.4 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Bugfixes
  • Fixed a bug that caused TeamViewer to show a blank screen if a user signed in, on the new interface, with SSO enabled.
  • Fixed a bug that could cause TeamViewer to crash while establishing a connection to or from Windows 7.
  • Fixed a bug that prevented the "Execute script" permission from being available when adding a manager.

TeamViewer

Versienummer 15.52.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, macOS, iOS, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website TeamViewer
Download https://download.teamviewer.com/full
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 03-04-2024 20:47 0

03-04-2024 • 20:47

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Bron: TeamViewer

Update-historie

08-'25 TeamViewer 15.69.4 20
07-'25 TeamViewer 15.67.5 18
06-'25 TeamViewer 15.67.3 23
05-'25 TeamViewer 15.66.5 4
04-'25 TeamViewer 15.65.4 0
03-'25 TeamViewer 15.64.3 14
02-'25 TeamViewer 15.63.4 5
01-'25 TeamViewer 15.62.4 6
01-'25 TeamViewer 15.61.4 18
12-'24 TeamViewer 15.61.3 1
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TeamViewer

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

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