Versie 15.52.4 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Bugfixes Fixed a bug that caused TeamViewer to show a blank screen if a user signed in, on the new interface, with SSO enabled.

Fixed a bug that could cause TeamViewer to crash while establishing a connection to or from Windows 7.

Fixed a bug that prevented the "Execute script" permission from being available when adding a manager.