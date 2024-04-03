Software-update: Home Assistant Core 2024.4.0

Home Assistant logo (79 pix) Versie 2024.4.0 van Home Assistant Core is uitgebracht. Home Assistant Core is een opensourceplatform voor homeautomation gemaakt in Python 3. Het ondersteunt het detecteren van apparaten, zoals Philips Hue, Belkin WeMo-schakelaars, Mr. Coffee-koffiezetapparaten, de slimme schakelaars van IKEA en het MQTT-protocol. Daarnaast kan het waar mogelijk deze apparaten aansturen en automatisering toepassen. Voor meer informatie over Home Assistant verwijzen we naar deze pagina en ons eigen forum. De volledige releasenotes voor deze uitgave zijn hier te vinden; dit is de aankondiging daaruit:

2024.4: Organize all the things!

Are you ready for another massive release? This release addresses the most requested feature in Home Assistant history: grouping automations! But why stop there? This release brings excellent new features to our user interface that house not one, not two, but three! new ways to organize your Home Assistant setup! The best part is that it is not just for automations, but for everything!

Perfect timing: spring is here! Time to spring clean your Home Assistant setup by adding some organization to your configuration! Enjoy the release!

Home Assistant

Versienummer 2024.4.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Scripttaal
Website Home Assistant
Download https://home-assistant.io/getting-started/
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 03-04-2024 20:55
106 • submitter: Frenck

03-04-2024 • 20:55

106

Submitter: Frenck

Bron: Home Assistant

Update-historie

06-08 Home Assistant 2026.8.0 24
04-06 Home Assistant 2026.6.0 25
07-05 Home Assistant 2026.5.0 51
01-04 Home Assistant 2026.4.0 42
05-03 Home Assistant 2026.3.0 42
04-02 Home Assistant 2026.2.0 47
07-01 Home Assistant 2026.1.0 15
04-12 Home Assistant 2025.12.0 45
11-'25 Home Assistant 2025.11.0 46
10-'25 Home Assistant 2025.10.0 15
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Home Assistant

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Reacties (106)

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sypie 3 april 2024 21:01
Dit ziet er weer veelbelovend uit.

Voor zij die graag met Home Assistant willen beginnen: eens je er aan begint kun je niet meer terug. Het gaat je tijd kosten, het is geen "set and forget".
Coolstart @sypie3 april 2024 21:22
Wat wil je daarmee zeggen? Dat de mogelijkheden van HA je inspireren om meer te doen of dat HA constant vastloopt en je altijd weer wat moet ‘fixen’ om een bestaande installatie werkend te houden?

Ik wil best wel tijd steken in HA maar heb geen zin in familieleden die continu klagen over automations die niet meer werken.

Ik vraag het als iemand die op het punt staat om HA te gebruiken in zijn huis :)
S0epkip @Coolstart4 april 2024 08:46
Er gaat wel eens iets 'kapot' bijvoorbeeld bij een update. Of toen de zomertijd inging, werkte de Tado integratie niet meer (probleem zat aan de Tado kant).

Als je zorgt dat je even wat tijd hebt voor elke update, ben je in principe ok.
Ook hoef je echt niet elke update meteen te installeren... Laat eerst anderen maar testen en debuggen ;)
Ook kun je prima een tijdje draaien zonder updates.


HAOS lijkt me de meest robuuste oplossing.
Hansie9999 @S0epkip4 april 2024 14:54
Exact dit,

Mijn docker update alle containers automatisch s'nachts via watchtower, BEHALVE die van Home assistant, die update ik enkel manueel, lees eerst even de change log, en wacht meestal minstens tot de X.1 versie, dan weet je dat de grootste fouten die snel gevonden zijn er wel uit zullen zijn :) Natuurlijk als er nu iets moest staan van ZEER belangrijke beveiligingsupdate , dan kan het zijn dat ik meteen update, maar wacht toch meestal wel minstens tot de eerste "kleine" update na een grote voor ik mee ga "testen" :)
DigitalExorcist @S0epkip4 april 2024 12:07
Oh dat van die Tado is een dingetje? Dat had ik nog niet gecheckt maar m'n vrouw vroeg vanmorgen nog waarom de Tado het niet meer deed vanuit HA.. scheelt weer zoeken.
Joostlek @DigitalExorcist4 april 2024 13:11
Tado had een issue met alle tokens waardoor ze de requests vanaf HA dichtgezet hadden omdat ze in feite Tado aan het DDoSen waren met de hoeveelheid requests. Je moet wel manueel reloaden om het weer te laten werken. Ik ben ondertussen met wat mensen aan het kijken of we dit kunnen voorkomen in de toekomst. :)
DigitalExorcist @Joostlek4 april 2024 13:18
Nja de Tado app deed het wel. Dan dat eerst maar even ;) ben niet thuis op het moment
SMGGM @Coolstart4 april 2024 07:52
Het moet een beetje een hobby zijn, gewoon al maandelijks een update doen en even kijken naar de breaking changes is voor sommige mensen al teveel.

Maar ik ga wel akkoord dat eenmaal je ermee begint dat het verslavend kan zijn. Je kan beginnen met iets dood eenvoudige als energie monitoring (je zonnepanelen en meterkast uitlezen) of het licht van de berging laten aan/uitgaan met een sensor.

Ik was er origineel mee begonnen omdat de vorige eigenaar van mijn huis vreemde keuzes had gemaakt over welke schakelaars bij welke lichtpunten hoorde. Ben begonnen met IKEA verlichting en zo uit zitten breiden om de verlichting te automatiseren op basis van de status van mijn tv. Zo verder gegaan met mijn wekker, sensoren van de gang enz.
Ik geef eerlijk toe dat alleen wonen dit wel een pak eenvoudiger maakt want je moet maar rekening houden met gewoontes van 1 persoon. Ik kan ook eenvoudig instellen om al de verlichting uit te zetten als de tv aan gaat. Als er echter nog iemand in de keuken zit zal dit behoorlijk vervelend zijn natuurlijk :P

Persoonlijk vind ik het een leuke denksport. Een goede automatisatie vereist wat denkwerk en logisch redeneren samen met wat creativiteit. Als het goed werkt geeft het eveneens een zeer fijn gevoel en kan je er nog wel geld mee besparen (al kan het ook geld kosten want sommige slimme hardware is niet goedkoop).

[Reactie gewijzigd door SMGGM op 22 juli 2024 16:42]

_JGC_ @SMGGM4 april 2024 10:45
Ik ben inmiddels ook om. Vond het eerst maar stom, al dat "slimme" spul.
Begonnen met heatboosters die via MQTT de statistieken naar Home Assistant sturen. Niet heel spannend, maar toch.
Vervolgens kocht ik zonnepanelen, HA kon de omvormer uitlezen. Leuk, meer grafiekjes.
iSense thermostaat kreeg last van de lamme knop, dus een DIYLESS besteld, nog meer statistiekjes en thermostaat via HA met telefoon bedienen.

Vervolgens een Orcon MVS15RHB ventilatiebox opgehangen. De afstandsbedieningen die CO2 meten zijn echter wel heel duur en hebben 230V nodig... dat moest toch anders kunnen. Dus nu een Resideo R200 CO2 meter die is uitgebreid met een ESP8266 microcontroller en een RF module die de Orcon box kan besturen. CO2-gestuurde ventilatie voor een fractie van de prijs, met datalogging :)

[Reactie gewijzigd door _JGC_ op 22 juli 2024 16:42]

robertjanbout @_JGC_4 april 2024 20:53
Haha zo ging dat ook ongeveer bij mij. Ik had niks met al dat slimme spul. Toen wilde ik een thuisaccu aansturen, en kwam ik op HA uit. En ja als je een ledstrip ophangt in je kamer stuur je die wel heel makkelijk met HA aan in plaats van bedrading naar een schakelaar aanleggen. Oh mijn elektrische kachel kan ook mooi aan als de stroom goedkoop is en ik teruglever. En de verlichting automatisch uit als ik weg ga? Geen probleem! Echt zo'n verslaving haha
sypie @Coolstart3 april 2024 21:26
Er is altijd nog iets toe te voegen, iets wat te updaten valt, iets wat nét even een tikkie anders kan, iets wat nog net iets beter afgesteld moet worden, iets wat handig is om te hebben, iets waarvoor je nog weer net een andere sensor of schakelaar voor nodig hebt, iets waardoor je bluetooth sensor een wegvallende verbinding heeft en vast nog wel iets.

Ja het is leuk om mee te spelen, absoluut. Waar je alleen rekening mee moet houden in een live situatie is dat je niet zomaar dingen kunt veranderen, je partner moet er misschien ook mee leren omgaan. Een half werkend product heeft niemand iets aan, dus moet je testen, testen en nog eens testen.
Oon @Coolstart3 april 2024 22:46
Het is een beetje van beiden. De dingen die je met andere systemen OOTB kunt werken in Home Assistant ook zonder enig probleem, maar je kunt er zoveel meer mee dan andere systemen.
En als je dan meer gaat doen, meer leert over wat er kan, en nóg verder gaat in het automatiseren van allerlei dingen dan kom je vanzelf weer op een punt waar je wel eens wat moet troubleshooten.

Ik ben nu van plan om een Raspberry Pi met Home Assistant erop bij mijn ouders thuis te zetten om hun energie monitoring wat strakker te krijgen, en dat werkt gewoon zonder problemen als het eenmaal draait. Zelf heb ik hier thuis bijv. mijn mobiele airco en mijn straalkacheltje geautomatiseerd met een IR-zender en een temperatuursensor, maar dat was wel flink wat werk om uit te zoeken en te debuggen.
studiodubio @Coolstart4 april 2024 05:34
Ik interpreteer zijn pleidooi anders als ik deze zin lees: “eens je er aan begint kun je niet meer terug”…

Voor mij betekent het dat het alleen maar leuker en verslavend is
holoduke51 @Coolstart4 april 2024 08:37
Mijn setup draait al zeker 3 jaar zonder echt wat veranderd te hebben. Af en toe up to date houden. Thats it.
DigitalExorcist @Coolstart4 april 2024 12:06
Vooral dat tweede. Het is nogal... gammel.
bytemaster460 @DigitalExorcist4 april 2024 18:29
Waarom is het gammel? Bij mij blijft het gewoon draaien en heb een aardig grote installatie.
kaandorp @DigitalExorcist6 april 2024 00:44
Vooral juist niet dat. Het is allesbehalve gammel. Hier draait het al jaren zonder grote problemen. En als er ooit al eens iets is dan is er ook vrij snel daadwerkelijk een oplossing.
Llopigat @sypie3 april 2024 21:35
Dat komt ook wel omdat ze met elke release zooi overhoop gooien. Dat vind ik dan wel weer jammer. Vaak dingen die gewoon werken maar die dan weer hernoemd moeten worden of uit de core worden gegooid en je dan via HACS moet doen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:42]

Ortep @Llopigat3 april 2024 21:55
Ik draai het al jaren en ik heb nog nooit meegemaakt dat een update iets liet vastlopen.

En als er al iets uit de core wordt gehaald omdat bv de api van een of andere Braziliaanse vuilophaaldienst niet meer werkt, dan kondigen ze dat maanden van te voren aan.
Llopigat @Ortep3 april 2024 22:01
Vastlopen niet nee, maar dingen die niet meer werken omdat ze onder een andere key moeten ofzo. Dat heb ik de laatste tijd vaak gehad. Er is altijd een waslijst aan 'breaking changes'.

Bijvoorbeeld de UPS integratie die anders moest, de GPIO integratie (raspberry) die er uit werd gegooid enzo. Dat vind ik wel jammer, het voelt niet echt stabiel aan. Als iets er eenmaal in zit moet het gewoon blijven werken, zeker als het niet iets is dat afhankelijk is van externe diensten zoals de zaken die ik noemde.
cmegens @Llopigat3 april 2024 23:09
Ik ben eigenlijk wel blij dat ze kritisch zijn op wat er in de core zit. HA wordt de laatste tijd met iedere update sneller, dus dat zal ongetwijfeld met elkaar te maken hebben. De core is precies dat, de absolute kern. Randzaken kunnen prima via HACS.
kaandorp @Llopigat6 april 2024 00:49
Wellicht ligt dat eerder aan jouw setup. Als je het hebt over keys denk ik al snel aan configuratie in yaml. Dat moet je dus ook zoveel mogelijk vermijden.
Daarnaast zijn er geen breaking changes meer, omdat er tegenwoordig 6 maanden lang gewaarschuwd wordt voor de wijziging doorgevoerd wordt. Daarnaast wordt je ook nog proactief op de hoogte gehouden van de wijzigingen middels repairs. Het kan dus bijna niet meer misgaan, mits je je wel een beetje houdt aan de officiële integraties en niet allemaal exotische dingen er in hebt geknutseld natuurlijk.
basvdijk1647 @Ortep4 april 2024 08:39
Mijn ervaring is helaas anders. Ik draai HA op een RPI4. Bijna elke keer als ik update gebeurt het dat hij niet wil updaten, of dat de update heel HA sloopt. Vandaag update gedaan waarna hij bij booten vast loopt met een error. Enige optie is dan een volledige schone installatie en backup herstellen. Dit is inmiddels 2-3x voorgekomen.
haling @basvdijk16474 april 2024 09:10
Mijn ervaring is helaas anders. Ik draai HA op een RPI4. ... Dit is inmiddels 2-3x voorgekomen.
Ik volg de community een beetje, en veruit de meeste problemen met booten e.d. komen voor op de Pi. Mensen met een NUC oid hebben daar zelden tot nooit last van.

Met mijn NUC update ik al jaren zonder enige problemen, en heb toch redelijk wat HACS repositories aan staan.
Hansie9999 @haling4 april 2024 14:51
Kan ik beamen,

ben ooit begonnen op een RaPi4B , maar had rare problemen met de MQTT server (niet persé boot of update problemen met de Pi) ben overgestapt naar een intel i5 recyclage PC die nu Ubuntu server draait met onder andere Home Assistant in een docker en werkt allemaal naar behoren, het verbruik van 15 - 60 Watt neem ik er dan wel bij , had op de server nog andere zaken draaien zoals AdGuard Home en zo, maar ben nu in het proces om die te verplaatsen naar mijn OPNsense router (heel leuk project dat allemaal overzetten van je gewone router naar een "echte" dikke router :) )

De RaPi4B is nu mijn LibreElec KODI box aan de TV en ben daar dik tevreden over, doet perfect wat hij moet doen :)
EsEsDee @basvdijk16474 april 2024 09:23
Draai je op een SD, usb stick of SSD? HAOS?
basvdijk1647 @EsEsDee4 april 2024 09:33
SD en ja ik weet dat SSD beter is :D Heb logging volledig uit om aantal writes te verminderen.
kaandorp @basvdijk16476 april 2024 00:51
Met een SD heb je bijna geen recht van spreken (grapje natuurlijk), maar dit wordt letterlijk overal afgeraden. Dus mensen die deze waarschuwing negeren kunnen inderdaad geconfronteerd worden met gekke problemen.
basvdijk1647 @kaandorp6 april 2024 23:28
True, maar ik vind dat toch ergens ook makkelijk. Probleem? Het is je SD. Als dat echt zo is moet HA dat in koeienletters gaan neerzetten en niet de installatie uitleg geven hoe je het op een SD zet. Maargoed nu aan het kijken voor een N100 NUC dan is het wellicht allemaal opgelost :)
kaandorp @basvdijk16477 april 2024 11:56
Met de nieuwe optimalisaties die afgelopen week zijn geïntroduceerd is de RPi ook echt perfect. Het enige wat je moet doen is er een goedkope simpele SSD aanhangen. Dan is het opgelost.
basvdijk1647 @kaandorp9 april 2024 10:33
Net de SD vervangen door een Sandisk en een Samsung T5 SSD erbij. HA Is nu ook veel sneller Ben benieuwd hoe lang dit goed blijft werken :D
kaandorp @basvdijk164710 april 2024 17:49
Bij mij al jaren :) Ik zou wel de Google Drive backup integratie gebruiken. Dan kun je op elk gewenst moment restoren. Nog nooit nodig gehad, maar wel een fijn idee.
Joostlek @basvdijk16474 april 2024 12:56
Meld je deze error dan ook op github? Zonder te weten wat er mis gaat kunnen we ook niks fixen
basvdijk1647 @Joostlek4 april 2024 13:05
Nee want in het formulier worden vragen gesteld die ik niet kan beantwoorden aangezien HA niet start.
Joostlek @basvdijk16474 april 2024 13:08
Als hij niet update zijn er altijd logs te vinden op het systeem van het moment dat hij niet opstart. Dit is waardevol.
basvdijk1647 @Joostlek4 april 2024 13:34
Zal er de volgende keer beter op letten, ik was nu al een clean install aan het doen dus kan er ook niet meer bij helaas. Thanks iig voor de suggestie!
Joostlek @basvdijk16474 april 2024 13:37
Zegmaar, ja, soms sluipt er een bug in. Ik had blijkbaar afgelopen maand homematic gesloopt na wat code cleanup. Maar dat je elke maand weer opnieuw moet beginnen omdat het niet werkt, lijkt me dat heel sterk. (zegmaar, als een integratie niet start, kan gebeuren, maar als je systeem elke maand niet wilt updaten, klinkt dat als een dieper probleem). (Kans is ook dat het een custom integratie is, want er zijn heel heel heel heeeeeel veel custom integraties die heel ruk geschreven zijn en van alles erin hebben wat er niet in hoort of hoeft, waardoor het dus kapot kan gaan)
basvdijk1647 @Joostlek4 april 2024 13:57
Ik heb helaas geen idee wat de oorzaak is. Maar als gebruiker is het mijn ervaring (en ook die van vrienden met HA) dat het elke keer fingers crossed is als er weer een update is. Het is niet anders, verder ben ik namelijk wel heel blij met HA :) en natuurlijk met mensen zoals jij tijd in de ontwikkeling stoppen!
TheVMaster Moderator WOS @Llopigat3 april 2024 22:19
Dat is voor mijn gevoel al jaren niet echt meer zo. Daarnaast ALS er iets uit gaat/enorm wijzigt, dan kondigen ze dat vaak maanden vooraf aan. Je moet daar dan wel iets mee gaan doen natuurlijk, voordat het dan na maanden ineens niet meer werkt..

Moet zeggen dat ik dat soort ‘breaking’ changes de laatste 1,5 jaar niet meer heb meegemaakt. Toen ik net begon met HA, 2-3 jaar geleden gebeurde dat nog wel eens.
MsG @Llopigat3 april 2024 22:37
Dat vind ik juist wel meevallen. Vroeger moest je echt de breaking changes uitpluizen en werd je geacht de config weer helemaal aan te passen na elke update. Tegenwoordig zijn dingen netjes eerst een tijd deprecated en pas later wordt het dan daadwerkelijk verwijderd.
bytemaster460 @Llopigat3 april 2024 23:09
Overdrijven is ook een vak. Het wordt helemaal niet met iedere release overhoop gegooid.
Het is als een hobbyproject begonnen men wil er een serieus product van maken (als het dat niet is) dan zal je flexibiliteit en uniformiteit moeten introduceren en dus worden onhandige keuzes uit het verleden nu aangepast.
Dat dingen niet meer door de core worden ondersteund en alleen nog via HACS is ook een zeldzaamheid. Ik snap echt niet hoe je erbij komt dat dat vaak voorkomt.
lenwar
@Llopigat4 april 2024 08:56
Je noemt heel specifieke dingen.
Zaken die hernoemd worden en uit Core gehaald zijn.

Die herken ik zelf niet. Wat doel je specifiek op? Wat is er het afgelopen jaar hernoemd, wat ervoor zorgde dat er wat stuk ging, en wat is er uit core gehaald en waar moet je nu richting HACS voor gaan?

Ik spreek je niet tegen hè? Ik ben oprecht nieuwsgierig! Want dit zijn natuurlijk gewoon vervelende dingen!
Llopigat @lenwar4 april 2024 09:20
Er waren diverse dingen. De APC UPS daemon integratie was hernoemd in de YAML, en nog enkele anderen ook maar ik weet niet meer wat het precies was. Ik heb toen een tijdje aan de YAML lopen sleutelen :)

En de GPIO support voor de raspberry pi was naar HACS gegaan.
lenwar
@Llopigat4 april 2024 10:23
Ah wacht :)
Hoe lang is dat ondertussen geleden? Want ze sturen natuurlijk al enige tijd aan om alles/zoveel mogelijk in de GUI te doen, juist om dat te helpen voorkomen. Ook worden die naamswijzigingen netjes bij de 'breaking changes'/'backwards incompatibility changes' benoemd. (in elk geval tegenwoordig.)
Ik ben zelf enige tijd geleden begonnen met ales stapje voor stapje naar de webinterface te migreren. Was uiteindelijk wel echt een boel werk om te doen. (de GUI blijft natuurijk weinig intuitief). De Integraties gingen op zich gewoon prima natuurlijk, maar vooral de automations waren wel echt een hondenwerk, maar nu het eenmaal er in zit is het onderhoud we makkelijker. Ik maakte ook gelijk gebruik van dat moment voor groot onderhoud :)

Die GPIO had toen inderdaad we wat los gemaakt bij een aantal mensen, maar ik snap de onderbouwing wel. Het werd amper gebruikt (bleek uit de analytics), het was vaak niet heel stabiel (ivm de combinatie met containers en zo) en de componenten die er gebruik van maakten werden slecht/niet onderhouden.
Maar goed. Dat neemt niet weg dat het heel vervelend is als je er wel gebruik van maakt en het er dan niet meer is, zeker als jij als gebruiker er geen last van hebt.

Je deed voor mij in ek geval suggereren dat er bij vrijwel iedere update van alles om viel. (ik chargeer nu even hoor, want zo sterk schreef je het niet). Mijn ervaring is in elk geval, dat als je zoveel mogelijk in de GUI doet, dat alles gewoon blijft werken na een update. Uiteraard uitzonderingen daar gelaten. Ik heb persoonlijk in het verleden één minor release moeten terugdraaien omdat er iets stopte met werken. Ik weet niet meer wat. Daarnaast nooit problemen gehad na een update.
Llopigat @lenwar4 april 2024 10:28
Die GPIO had toen inderdaad we wat los gemaakt bij een aantal mensen, maar ik snap de onderbouwing wel. Het werd amper gebruikt (bleek uit de analytics), het was vaak niet heel stabiel (ivm de combinatie met containers en zo) en de componenten die er gebruik van maakten werden slecht/niet onderhouden.
Maar goed. Dat neemt niet weg dat het heel vervelend is als je er wel gebruik van maakt en het er dan niet meer is, zeker als jij als gebruiker er geen last van hebt.
Ik gebruik de GPIO juist omdat het wel stabiel is. Want mijn ESPHome devices lopen continu naar "unavailable" te springen. Ondanks dat ze op wifi gewoon bereikbaar blijven. Volgens mij komt dat doordat de ESP8266 gewoon niet altijd snel genoeg reageert. Wellicht doet de ESP32 het beter maar daar heb ik er niet zoveel van. De GPIO was (en is, via HACS) retestabiel en werkt altijd.

En de analytics zet ik altijd uit :) Ik vind dat geen acceptabele manier om feedback te verzamelen.

ja ik heb veel in de yaml gedaan omdat toen ik ermee begon er bijna niks in de gui kon. Toen kon je nog niet eens verschillende yaml files aanmaken.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:42]

lenwar
@Llopigat4 april 2024 10:39
Ik snap wat je bedoelt, hoor. Wat ik schreef was in elk geval de onderbouwing toentertijd. En het is dan vooral zuur voor jou als jij het wel gebruikt en er geen problemen mee hebt.
En de analytics zet ik altijd uit
Ik normaal ook. Ik heb hem eigenlijk alleen maar aan staan voor HA. Ze zijn transparant in wat ze verzamelen, (je kunt gewoon de datablokken inzien) en het helpt ze echt heel erg. Ze zeuren er ook niet om als het goed is. Je kreeg eenmalig een verzoek (na installatie volgens mij) en daarna nooit meer. Ik vind het zelf ook wel geinig om te zien wat 'gebruikelijk' is met HA.
https://analytics.home-assistant.io/
Zo verbaast het me hoeveel mensen de Radio Browser integratie gebruiken. (72,5% van de installaties!)

Ik ben over de tijd heen langzaam gemigreerd naar de GUI. Ik ben blij dat ik niet zo veel meer in yaml-bestandjes hoef te prutten. Ergens wel geinig hoor, maar als het niet meer nodig is, is het niet meer nodig. Ondertussen zit (vrijwel) alles in de GUI.

Wat ook nog echt heel yamljammer is, is dat je geen sjablonen kunt gebruiken via de GUI, dus dan heb je uiteindelijk toch nog 'semi-yaml' stukjes in de GUI. Dat is het ook net niet. Het werkt prima en je hebt ook gelijk je syntax-checks, maar het oogt een beetje mèh.
digibaro @sypie3 april 2024 21:26
Het is maar hoe je het inricht. Zo is voor mij vooral een moderne (licht) schakelklok en het inzichtelijk maken van het energie verbruik. Hoe meer je aansteekt hoe meer kans dat dingen breken is mijn mening.
Goldwing1973 @digibaro3 april 2024 23:59
Precies, hier ook, Huisautomatisering moet doen wat de naam zegt, het automatiseren van het huis.
We hebben hier fysieke lichtschakelaars (z-wave) maar gebruiken die nooit, dit is geautomatiseerd dmv lichtsensors, bewegingssensors en tijdsensors.
Stroomverbruik en opwekking daarvan wordt gemeten en als er meer opgewekt wordt dan we verbruiken krijgen we een melding dat we nu beter de vaatwasser/wasmachine/droger aan kunnen zetten.
Het enigste wat nog handmatig via HA gedaan wordt is de muziek opstarten via de Sonos speakers.
Llopigat @Goldwing19734 april 2024 01:19
Dat is meer wat voor filosofie je aanhangt. Ik wil HA meer voor het meten van alles. Ik vind het niet prettig als 'het huis' zelf beslist of het licht aan moet of niet, ik wil zoveel mogelijk zelf regelen. Bijvoorbeeld overdag in de zomer heb ik vaak het licht expres uit omdat het insecten voorkomt en ik geen koeling heb dus de ramen open moeten blijven. Bovendien heb ik geen vast ritme in mijn leven, soms ben ik om 4 uur 's nachts nog druk aan het werk en soms niet.

Dat kan ook allemaal, het is maar net hoe je het zelf wil hebben. Wat fijn is aan HA is dat ik meerdere belichtingsscenes kan maken die ik zelf kan kiezen op het moment, dat ik alles met 1 knop uit kan zetten als ik de deur uit ga enzovoorts.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:42]

TrekVogel @Llopigat4 april 2024 10:59
Ja scenes kunnen handig zijn maar het meeste kun je vrij goed automatiseren en hoef je niet meer naar om te kijken. Als er niemand meer thuis is mag het licht uit en de verwarming laag, dat hoeft niet handmatig. Om maar een voorbeeld te noemen. Maar gelukkig kunnen we allemaal alles zo inrichten als we zelf prettig vinden.
Llopigat @TrekVogel4 april 2024 11:03
Ja precies, bij mij is "niemand in huis" nog een handmatige actie (knop bij de voordeur) omdat ik niet altijd mijn mobiel bij me heb buiten en dan weet hij gewoon niet dat ik weg ben :)
TrekVogel @Llopigat4 april 2024 11:05
Herkenbaar. Vrouwlief had laatst haar telefoon thuis laten liggen, dan blijft alles aan. Gelukkig kunnen we allebei niet veel als we zonder telefoon aan het werk gaan dus dat komt vrijwel niet voor.
System @Llopigat4 april 2024 13:39
Waarom niet beide? Ik heb geofencing en een knop. ;)
AibohphobiA BoB @digibaro3 april 2024 22:07
Captain Obvious?
Putwater @sypie3 april 2024 21:04
Kan perfect set and forget zijn, maar dat is nu eenmaal niet hoe het doelpubliek ermee om gaat :)

Dat terzijde is het wel een grote aanrader als hobbyproject. Gewoon klein starten door een Pi aan te kopen en daarna groeit het vanzelf.
Ladon @sypie3 april 2024 21:19
Ik zou zeggen het kan uitstekend 'set and forget' zijn maar zodra je door hebt hoe ver je kan gaan en wat er allemaal mogelijk is, je gewoon meer wilt doen!
himlims_ @sypie3 april 2024 21:19
Jah, en nee....

Jah; sommige hardware en devices werken snel via home-assistant

Nee; de "logica" en instelbaarheid tussen die verschillende hardware is soms erg divers en afwijkend.

Ik heb HA draaien - maar voelt soms qua complexiteit moeilijker instelbaar dan domoticz
To_Tall @sypie3 april 2024 21:23
Zelf hier HASS draaien. Tja geen omkijken naar. M’n vrouw moet er mee overweg kunnen dan is het prima.

Daarnaast ga je dan verbeteringen doorvoeren en dan draait dat weer tijden. En ga je weer wat aan passen omdat de buiten verlichten best wel deels uit kan als je slaapt. On eindige mogelijkheden.

Maar eenmaal ingesteld. Niet heel veel onderhoudt meer nodig. Af en toe updaten en backup testen.
TigerXtrm @sypie3 april 2024 22:41
Kan prima set it and forget it zijn als je het gewoon goed inregelt en je vervolgens houdt aan 'don't fix what ain't broken'. Meeste gehannes met HA heb ik na het draaien van een update. Die moeten soms gebeuren ja, maar niet op de dag van release. Kun je gerust een paar weken/maanden mee wachten. Zeker als alles gewoon doet wat het moet doen.

Veel HA hobbyisten overengineeren zichzelf helemaal de tering in en raken vervolgens gefrustreerd als hun idioot complexe setup stuk gaat na een update of iets dergelijk. KISS.
Kenhas @sypie4 april 2024 09:01
Bij mij is het toch al een achttal maanden "set and forget" wegens tijdsgebrek. Is nu al vele jaren dat ik Home Assistant gebruik en alles is ongeveer ingesteld hoe ik het wil. Dan begin een mens zich beetje te focussen op andere zaken en ben je opeens maanden verder.

Maar ga me er toch dringend weer eens moeten in verdiepen. Heb het gevoel dat veel zaken nu een stuk gemakkelijker te maken/organiseren zijn.

En de evolutie beetje volgen door het forum topic te volgen, lukt ook niet echt want als je twee dagen niet kijkt, sta je opeens 20 pagina's achter
beerse @sypie3 april 2024 21:48
Dat was voor mij de reden om destijds voor een Homey te gaan: uitvoering: Athom Homey Pro (Early 2019) . Daar heb ik geen spijt van gehad, in ieder geval voor die zaken waar de andere huisgenoten ook profijt van hebben.

Voor het tweaken, phreaken, hakken en zagen piel ik wel eens met de andere huis-automatiseringen. Al moet ik zeggen dat het dan altijd tegen valt om de koppelingen voor elkaar te krijgen. Al kan dat ook aan mijn pielen liggen.
MoonRaven @beerse4 april 2024 00:18
Ik ben juist weg gegaan bij Homey omdat ik daar tegen de beperkingen aan liep en ook meerdere malen heb gehad dat een app niet meer werkte, vele gebruikers erover klaagden en dat het maanden duurde voordat er iets werd gedaan. Bij Home Assistant is er doorgaans iemand die het oplost of een fork maakt met een fix zodat je door kan gaan totdat het in de hoofd repository is opgelost.
micnocom @MoonRaven4 april 2024 06:50
Zolang Athom maar 1 versie van een (Homey-) “app” toestaat in hun store blijf je het door jou genoemde scenario houden.

Ook het niet verplicht vrij maken van de code (van een app) is een doorn in het oog van veel gebruikers.

Dan is de openheid van HA vast een stuk fijner.
iAR @micnocom4 april 2024 08:16
Dat is altijd het spannings veld tussen openheid en beperktheid (is dat een woord?). Je ziet/zag het bij Android vs. iOS en ook bij Homey vs. Home Assistant.
Ik heb beide systemen maar gebruik HA amper nog, ik moet er toch teveel aan doen. En Advanced Flows van Homey zijn echt super handig om met drag and drop ingewikkelde automatiseringen te maken met variabelen en andere ongein.
Ze mogen wel wat frequenter updates doen en irritaties verhelpen.
micnocom @iAR4 april 2024 08:46
Ik gebruik sinds 2018 een Homey (early 2018 - niet pro) en ben zeer tevreden.

Gebruik voornamelijk ”stabiele” apps maar heb laatst ondervonden wat er gebeurd als een app niet meer werkt (Meross) en de developer foetsie is. Niemand kan /mag forken en zeker niet in de Athom store.

Nu gebruikte ik enkel 1 wifi stekker van dat merk dus was snel vervangen/ opgelost maar als je huis ermee volhangt baal je flink.

Toen na een Homey update de flow editor voor desktop niet meer beschikbaar was ben ik gaan wennen aan alles op mobiel te regelen. Nu vind ik het weer jammer dat advanced flows niet op de mobiel kunnen worden aangepast waardoor ik het dus niet gebruik.

Maar uiteindelijk ben ik supertevreden met mijn €299,- uitgave destijds en wat ik er al die jaren al voor terug krijg.
iAR @micnocom4 april 2024 08:49
Herkenbaar. Ik ben ook erg tevreden maar het zijn precies die kleine dingen.
- Developer stopt, app blijft hangen.
- Advanced flows kun je enkel op een desktop editen
- Athom zelf is traag, de Netatmo (deurbel) app kan nog steeds geen motion ontvangen (terwijl dat wel een feature is). Athom past dit maar niet aan.
Ik gebruik ook HomeKit, dus ik knoop het zelf wel aan elkaar maar frustrerend is het wel.
micnocom @iAR4 april 2024 09:20
Ik gebruik ook HomeKit, dus ik knoop het zelf wel aan elkaar maar frustrerend is het wel.
Precies! HomeKitty (oftewel HomeyKit 3.0 van Robert Klep) is fantastisch _/-\o_ en zorgt ervoor dat het gezin alles kan gebruiken zonder dat ze überhaupt snappen waarom iets werkt zoals het werkt ;)
CAP-Team @sypie3 april 2024 21:37
Maar wel een leuke hobby :)
sypie @CAP-Team3 april 2024 21:39
Zeer zeker, beter dan op straat hangen.
Thijzer @sypie4 april 2024 00:18
Bezint eer je begint. Het is als een hobby. De eeuwige tweaker, zal steeds betere manieren vinden om hetzelfde te doen. Maar toch net dat ietsje beter.. ik ben alvast fan.
copi @sypie4 april 2024 06:51
Daar ben ik het niet mee eens. Het was bij mij eigenlijk de grote voorwaarde, dat het werkt en blijft werken. En tot nu toe is dat bij mij ook het geval.
Enige dingetje was dat je bij een update wat werk kan hebben aan apparaten, als de acties veranderen (bij mij werd een actie hernoemd iirc)
whiner @sypie4 april 2024 12:15
Nee hoor.
Als je het puur gebruikt om te automatiseren is het zeker wel set to forget.

Vind je het leuk om naar grafiekjes te kijken, dan is het een ander verhaal.
System @sypie4 april 2024 13:33
Hoch, bij mij is het vrij set and forget.
Maar ik blijf maar zaken bij 'setten' :)
Maar eens geconfigureerd heb ik er geen om zien naar.
AJediIAm 3 april 2024 22:11
Wat een mega loaded release.

Wat lijkt op een paar simpele UI verbeteringen geeft een hele nieuwe dimensie aan Home Assistant en het gebruik er van. Home Assistant is hiermee een nieuw era in gegaan en het lijkt voorlopig niet te stoppen.

Tijdens de livestream zijn een aantal interessante use cases van labels besproken en het was slechts het topje van de ijsberg.
Elidibus @AJediIAm4 april 2024 08:03
Het valt mij al een tijdje op dat de releases steeds groter lijken te worden, in ieder geval wat betreft gebruiksvriendelijkheid. Dit is zeer welkom! Wellicht hebben ze na een langere periode van enhancements en verbeteringen onder de motorkap een manier gevonden om sneller meer functionaliteit te pushen.
whiner @Elidibus4 april 2024 12:18
Een 'echte' it'er laat het nu links liggen want het is nu te gebruiksvriendelijk geworden :+ .
Elidibus @whiner4 april 2024 12:59
Goh, het is toch wel heel fijn om te weten dat mocht ik onverwachts er niet meer zijn, dat mijn vriendin er ook nog iets mee kan (buiten het huis terug op "dom" zetten).
whiner @Elidibus4 april 2024 13:03
Eens. Het was ook sarcastisch bedoeld.
EsEsDee @AJediIAm4 april 2024 09:25
Ik vind het vooralsnog een beetje overdone. Als er een mappenstructuur was in de lijst met automations was ik al tevreden
AJediIAm @EsEsDee4 april 2024 16:05
Ik heb hier in de livestream ook naar gevraagd. De uitleg was tweezijdig:
- Verschillende mensen hebben verschillende voorkeuren. Ze willen niet de ene helft faciliteren en de andere helft in het nauw drijven.
- Door direct door te pakken en labels ook te kunnen gebruiken in automations wordt home assistant als geheel transparanter en inzichtelijker. Het voegt een hele nieuwe dimensie toe.

Zoals altijd is niemand verplicht de nieuwe functionaliteit te gebruiken. Ik waardeer de aandacht die ze geven aan de verschillende gebruikers en niet alleen hun eigen ideeën doorduwen maar heel aandachtig naar de community luisteren.
spokje 3 april 2024 22:38
Altijd even wachten op de .x release :P
MoonRaven @spokje4 april 2024 00:21
Nee, ik heb in de .0 release zelden problemen. Die worden doorgaans in de beta/rc er al uit gehaald. En ALS ik een zeer specifiek probleem heb (switchbot die niet goed werkte in mijn setup) duurde het maanden voordat dat opgelost was aangezien ik een van de weinigen was.
Xypod13 @MoonRaven4 april 2024 10:25
Had probleem met een .0 release dat de "Add Card" button niet verscheen, dus kon mn cards niet editen. Werd wel gefixt in de .1, maar was wel een dingetje waarvoor ik meestal voor .1 wacht :)
stimpyMGS @spokje4 april 2024 07:24
Nah, niet nodig.. werkt eigenlijk gewoon helemaal prima! Zoals Moonraven al zegt zijn de .0 releases uitvoerig getest door de community.
AJediIAm @spokje4 april 2024 16:06
Dit blijft een gangbare misvatting.
Na de vele betas is .0 al tijden en meest stabiele release.
sigio 3 april 2024 21:21
De python pip versie is blijkbaar nog niet op de mirrors beschikbaar, want ik zie hier nog geen versie nieuwer dan 2024.3.3 ... dus later deze week nog maar eens upgraden.

Edit:
Volgens pypi.org zou die er nu wel moeten zijn ( https://pypi.org/project/homeassistant/ (released 1 hour ago)) ... maar pip install --upgrade homeassistant blijft nog bij 2024.3.3 hangen, nog even geduld hebben denk ik

Edit 2: Ah, de 2024.4 versie heeft een nieuwere python nodig dan in Debian 12 zit, vandaar dat die versie niet wil installeren hier:

ERROR: Ignored the following versions that require a different python version: 2024.4.0 Requires-Python >=3.12.0

[Reactie gewijzigd door sigio op 22 juli 2024 16:42]

sypie @sigio3 april 2024 21:37
Ik heb de update geforceerd door HA opnieuw op te starten. Daarna kwam de update in beeld.
drakiesoft @sypie3 april 2024 21:52
Je hebt bij instellingen onder puntjes menu de optie op updates controleren.
Worked for me
DataGhost @sigio3 april 2024 22:26
Is er een bepaalde reden dat je Core of Supervised draait (toch?) in plaats van Container? Met die laatste weet je zeker dat de hele omgeving/dependencies/etc altijd in orde is, zonder dat je verder functionaliteit verliest.
jmlk 3 april 2024 21:19
Ik zou zelfs willen zeggen bijna onmisbaar wanneer je goed inzicht wil hebben in het energie verbruik en eventueel terugleveren en daarbij niet afhankelijk wilt zijn van anderen of online diensten. Bij dynamische stroomtarieven een overzicht zien van de huidige tarieven en volgende dag tarieven die elk uur kunnen verschillen. Een melding krijgen op jouw mobiele telefoon wanneer het qua tarief de beste tijd is om de vaatwasser (etc.) aan te zetten. Overzicht van stroomverbruik per apparaat etc. etc. Daarnaast kun je tal van zaken automatiseren, verlichting, deur open sensoren, temperatuur / vochtigheid etc. Installeren en settings relatief eenvoudig maar kost wel wat inspanning qua tijd en raadplegen filmpjes met uitleg.
Sr_Ogel 4 april 2024 06:35
Ik kom van domoticz af (2015-dec 2023) en het begin was flink wennen. Een aantal zaken moest in yaml geconfigureerd worden en dat is wel een leercurve. De automatiseringen via de gui waren ook niet geweldig, maar er is in geüpdatet of ik ben er in gegroeid. Voor mijn gevoel is dzvents in domoticz nog wel beter dan de opties die ik in homeassistant kan gebruiken. (De optie om met python te programmeren is dan ook weer wat te hardcore)

Wat ik mis is het eenvoudig hue lampen allemaal dezelfde kleur te geven. Een scene aanmaken en daarbij alle lampen op het oog dezelfde kleur geven en dan in yaml de rgb waarde gelijk zetten is niet geweldig intuïtief.

Tweede punt zijn mijn automatiseringen die een tijdsperiode hebben over middernacht heen. (Tussen 22:00 en 7:00) Bij beweging licht gedimd aan in rood. Werkt na 0:00 niet lekker. Krijg ik alsnog volle bak licht.

Mijn grootste bezwaar tegen de overstap was mijn 8 jaar aan energiedata. Het Is inmiddels gelukt om de ha data in hetzelfde format te krijgen.

Opvallend is wel dat de database van 8 jaar domoticz gebruik kleiner is dan die van 3 maanden homeassistant. Dat zit hem in het bewaren van alle statussen van bewegingsmelders en lampen. In de GUI kan ik geen instelling vinden om dat te beperken tot een dag of enkele dagen.
copi @Sr_Ogel4 april 2024 06:56
Alle lampen dezelfde kleur is idd lastig # maar je kan een group aanmaken van de lampen? Dan kan je die group 1 keer instellen
JoostTheHost @Sr_Ogel4 april 2024 07:54
Opvallend is wel dat de database van 8 jaar domoticz gebruik kleiner is dan die van 3 maanden homeassistant. Dat zit hem in het bewaren van alle statussen van bewegingsmelders en lampen. In de GUI kan ik geen instelling vinden om dat te beperken tot een dag of enkele dagen.
Dit vind je volgens mij inderdaad (nog) niet in de GUI, maar check de 'recorder' eens. Daar kun je entiteiten en dergelijke op een ignore-list plaatsen zodat hun status niet als historie wordt bijgehouden.
lenwar
@Sr_Ogel5 april 2024 10:14
Ik ben persoonlijk een half jaar geleden vrijwel volledig van m'n yaml-configuraties afgestapt. Ik heb het echt bijna nergens meer voor nodig. Mede door de 'helpers' (wat effectief variabelen zijn) kom je een heel end.

Een grote zwakte van HA blijft de GUI. Die is weinig intuïtief en cosmetisch beperkt. (Homey en Domoticz vind ik persoonlijk een stuk 'mooier'. En wat je al aangeeft zijn die zaken die je noemt nogal 'meh' in de Scenes. Ik gebruik persoonlijk de scenes dan ook niet.

Ik heb voor mezelf een hele zwik 'Helpers' gemaakt (wat effectief variabelen zijn). Die helpers hebben dan dus waardes van de kleurtemperatuur en helderheid van m'n lampen.
service: light.turn_on
data:
kelvin: "{{ states('input_number.vl_kantoor_dk') | int }}"
brightness: "{{ states('input_number.vl_kantoor_dh') | int }}"
transition: 30
target:
entity_id: light.kantoor_lampen
Dan komt het er zo uit te zien. Niet 'mooi', maar het werkt prima voor mij.
De vl_kantoor_dk en vk_kantoor_dh variabelen worden eens in de zoveel tijd op basis van de zonnestand bijgewerkt. Voor een rgb zou je dus een tekst-helper kunnen maken en die zo aanroepen in je automation/script.

Ze hebben ook 'kleurprofielen' beschikbaar:
https://www.home-assistant.io/integrations/light

Die zijn weliswaar niet in RGB formaat, maar in XY-formaat, maar dat is een kwestie van eenmalig bekijken in de Developer Tools. Dit is ook niet de intuïtiefste methode, maar je kunt zo dus een paar standaardkleurprofielen gebruiken. Ik wil hier zelf ook naar kijken om over te stappen van al die variabelen voor de kleurtemperatuur.
Tweede punt zijn mijn automatiseringen die een tijdsperiode hebben over middernacht heen. (Tussen 22:00 en 7:00) Bij beweging licht gedimd aan in rood. Werkt na 0:00 niet lekker. Krijg ik alsnog volle bak licht.
Dit heb ik dus met bovenstaande opgelost
Bij zonnestand X (of tijd Y) veranderd de doel-variabele. Wanneer de lamp aan gaat, pakt hij altijd de 'doelvariabele'. Ik heb in geen een automation een harde waarde ingevoerd staan. De Automations hebben dus geen 'als zo laat dan dit, of als deze zonnestand dan dat'. Ik heb het modulair gemaakt.
Opvallend is wel dat de database van 8 jaar domoticz gebruik kleiner is dan die van 3 maanden homeassistant. Dat zit hem in het bewaren van alle statussen van bewegingsmelders en lampen. In de GUI kan ik geen instelling vinden om dat te beperken tot een dag of enkele dagen.
Klopt. Dit moet je helaas doen in de configuration.yaml
https://www.home-assistant.io/integrations/recorder

Ik heb zelf een aantal dingen uitgezet. (de historische huidige tijd, alle last_seen en last_update zaken en zo :) ). Dit maakt je historie een stuk kleiner en een stuk leesbaarder.
Sr_Ogel @lenwar6 april 2024 16:31
Ik moet mijn reactie gaan herzien. Kom er net achter dat ik wel gewoon in de automatiseringen de rgb en brightness waarde kan ingeven. Het werkt best intuïtief ineens. Dit was er begin dit jaar volgens mij nog niet.
wortelsky 4 april 2024 08:47
Wie weet hoe je dit kan runnen op een VM met usb support via Hyper V? Of is er ook een Windows Gui versie of iets?
haling @wortelsky4 april 2024 09:14
Het is een headless service, dus niks geen GUI of zo. Je moet via een browser of app naar met de service werken.

Het op Windows in een VM installeren is leuk om het uit te proberen, maar als je er serieus mee aan de slag wil is dat een hele slechte opzet; Windows is niet echt geschikt als server OS.
lenwar
@haling5 april 2024 10:17
Windows is niet echt geschikt als server OS.
Uhmmm... Oké?
Bij menig bedrijf staan er toch echt duizenden Windows servers naar de duizenden Linux en (in mindere mate) UNIX servers.

@wortelsky
https://www.home-assistant.io/installation/windows/

Home Assistant heeft een Hyper-V image beschikbaar. USB-ondersteuning zou ik overigens niet weten. Ik heb al jaren niets gedaan met Hyper-V, maar dat is toch iets generieks?
haling @lenwar5 april 2024 10:51
[...]

Uhmmm... Oké?
Bij menig bedrijf staan er toch echt duizenden Windows servers naar de duizenden Linux en (in mindere mate) UNIX servers.
Dat iets populair is wil niet zeggen dat het goed is. Windows moet nog steeds vaak opnieuw opgestart worden, heeft onverklaarbaar veel achtergrondprocessen en een GUI waar je op een server niks aan hebt.

Voor het hosten van services als HA ben je dus veel beter af met Linux.
lenwar
@haling5 april 2024 12:38
Windows moet nog steeds vaak opnieuw opgestart worden
Jij zegt het? Windows wordt hier 1x per maand gepatched. Linux doen we 1x per week. De UNIX-varianten minder vaak. Dat is afhankelijk van wanneer de patchbundels uitkomen.
heeft onverklaarbaar veel achtergrondprocessen
Dat is een kwestie van OS-kennis.

Ik ben zelf Linux engineer, maar mijn Windows-collega’s Windows doen vrijwel niets in de GUI hoor. Een aanzienlijk deel van ons Windows serverpark draait headless met van die Windows zonder GUI-instances. (Alles via Powershell op afstand of zo)
Software wordt met pipelines gedistribueerd, geconfigureerd en getest.

Hoe HA functioneert onder Windows zou ik niet weten. Ik weet ook niet of die Hyper-V image een Linux of Windows vm is.
wortelsky @lenwar8 april 2024 20:47
Bedankt voor uw reactie. Helaas bied hyper-v geen usb ondersteuning, dan ben ik juist mijn gezochte support voor de p1 kabel kwijt....
lenwar
@wortelsky9 april 2024 08:23
https://adamtheautomator.com/hyper-v-usb-passthrough/
Ik zie het inderdaad. Alleen mass storage devices worden ondersteund.

Eigenlijk wel een zwaktebod van het platform. Je zal maar een virtuele appliance hebben met zo’n licentie-dongel of een random-generator op usb.

Maar goed. Het is wat het is. 😊
daft_dutch @wortelsky4 april 2024 09:53
Hyper V is een prima hypervisor. zolang je happy bent met de downtime die windows met zich mee brengt.
HAOS heeft een top backup recover systeem. Je kan met hyper v beginnen en naar een ander platform migreren. Alles wordt mee genomen. (zolang het van haos naar haos is)
Bose321 4 april 2024 10:20
Fijn, kan ik eindelijk mijn enorme lijst met automations eens ordenen!
lenwar
@Bose3215 april 2024 10:19
Dat dus :)
Al moet ik zeggen dat ik tegenwoordig ook heel veel automations heb geconsolideerd. Ik werk nu veel met 'Trigger IDs' binnen automations.
Xypod13 4 april 2024 10:27
Het team van Home Assistant is echt on fire! Super blij om te kunnen organizen. Zijn nu denk weinig aspecten dat me tegenvallen, het hele systeem is super fijn om mee te knutselen maar tegelijkertijd werkt even makkelijk (voor veel dingen) als de grote namen in de smarthome industrie.

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