Ik ben persoonlijk een half jaar geleden vrijwel volledig van m'n yaml-configuraties afgestapt. Ik heb het echt bijna nergens meer voor nodig. Mede door de 'helpers' (wat effectief variabelen zijn) kom je een heel end.
Een grote zwakte van HA blijft de GUI. Die is weinig intuïtief en cosmetisch beperkt. (Homey en Domoticz vind ik persoonlijk een stuk 'mooier'. En wat je al aangeeft zijn die zaken die je noemt nogal 'meh' in de Scenes. Ik gebruik persoonlijk de scenes dan ook niet.
Ik heb voor mezelf een hele zwik 'Helpers' gemaakt (wat effectief variabelen zijn). Die helpers hebben dan dus waardes van de kleurtemperatuur en helderheid van m'n lampen.
service: light.turn_on
data:
kelvin: "{{ states('input_number.vl_kantoor_dk') | int }}"
brightness: "{{ states('input_number.vl_kantoor_dh') | int }}"
transition: 30
target:
entity_id: light.kantoor_lampen
Dan komt het er zo uit te zien. Niet 'mooi', maar het werkt prima voor mij.
De vl_kantoor_dk en vk_kantoor_dh variabelen worden eens in de zoveel tijd op basis van de zonnestand bijgewerkt. Voor een rgb zou je dus een tekst-helper kunnen maken en die zo aanroepen in je automation/script.
Ze hebben ook 'kleurprofielen' beschikbaar:
https://www.home-assistant.io/integrations/light
Die zijn weliswaar niet in RGB formaat, maar in XY-formaat, maar dat is een kwestie van eenmalig bekijken in de Developer Tools. Dit is ook niet de intuïtiefste methode, maar je kunt zo dus een paar standaardkleurprofielen gebruiken. Ik wil hier zelf ook naar kijken om over te stappen van al die variabelen voor de kleurtemperatuur.
Tweede punt zijn mijn automatiseringen die een tijdsperiode hebben over middernacht heen. (Tussen 22:00 en 7:00) Bij beweging licht gedimd aan in rood. Werkt na 0:00 niet lekker. Krijg ik alsnog volle bak licht.
Dit heb ik dus met bovenstaande opgelost
Bij zonnestand X (of tijd Y) veranderd de doel-variabele. Wanneer de lamp aan gaat, pakt hij altijd de 'doelvariabele'. Ik heb in geen een automation een harde waarde ingevoerd staan. De Automations hebben dus geen 'als zo laat dan dit, of als deze zonnestand dan dat'. Ik heb het modulair gemaakt.
Opvallend is wel dat de database van 8 jaar domoticz gebruik kleiner is dan die van 3 maanden homeassistant. Dat zit hem in het bewaren van alle statussen van bewegingsmelders en lampen. In de GUI kan ik geen instelling vinden om dat te beperken tot een dag of enkele dagen.
Klopt. Dit moet je helaas doen in de configuration.yaml
https://www.home-assistant.io/integrations/recorder
Ik heb zelf een aantal dingen uitgezet. (de historische huidige tijd, alle last_seen en last_update zaken en zo
). Dit maakt je historie een stuk kleiner en een stuk leesbaarder.