Versie 2024.4.0 van Home Assistant Core is uitgebracht. Home Assistant Core is een opensourceplatform voor homeautomation gemaakt in Python 3. Het ondersteunt het detecteren van apparaten, zoals Philips Hue, Belkin WeMo-schakelaars, Mr. Coffee-koffiezetapparaten, de slimme schakelaars van IKEA en het MQTT-protocol. Daarnaast kan het waar mogelijk deze apparaten aansturen en automatisering toepassen. Voor meer informatie over Home Assistant verwijzen we naar deze pagina en ons eigen forum. De volledige releasenotes voor deze uitgave zijn hier te vinden; dit is de aankondiging daaruit:

2024.4: Organize all the things! Are you ready for another massive release? This release addresses the most requested feature in Home Assistant history: grouping automations! But why stop there? This release brings excellent new features to our user interface that house not one, not two, but three! new ways to organize your Home Assistant setup! The best part is that it is not just for automations, but for everything! Perfect timing: spring is here! Time to spring clean your Home Assistant setup by adding some organization to your configuration! Enjoy the release!