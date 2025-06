TechSmith heeft versie 2024.1.1 van Snagit uitgebracht. Met dit programma, dat voor zowel Windows als macOS beschikbaar is, kunnen plaatjes, tekst, bewegende beelden en webpagina's worden afgevangen en bewerkt. Zo kunnen er effecten als perspectief, spotlight en magnify op worden losgelaten. Verder kunnen ter verduidelijking teksten, pijlen en cirkels worden aangebracht. De screenshots kunnen als afbeeldingen worden opgeslagen of direct in diverse programma's zoals Word en PowerPoint worden geïmporteerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New Features Snagit now supports purchasing a software license as a subscription, enabling a lower initial cost for users. Updates for IT Administrators Replaced Unity with DryIoc 5.4.3.0, as Unity has reached end of life and is no longer supported.

Updated WiX to version 3.14 to address CVE 2024-24810, where a local attacker could elevate privileges when the Snagit installer is running. Bug Fixes Fixed an issue where special characters in Windows usernames could prevent Snagit startup.