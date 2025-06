Versie 25.70 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost 35 dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar word je slechts een jaar voorzien van updates. Voor het dubbele ontvang je de updates voor altijd. In deze uitgave treffen we voornamelijk cosmetische veranderingen aan.

What’s New in 25.70? Permanent Custom Sort Order Per Folder. Now a custom sort order, created by freely sorting the files in a folder by dragging them to the desired positions, can be remembered per folder. Whenever you reopen that folder, it will be in the same custom sort order. Windows hasn't supported this since Windows 7, but now it's back in XYplorer and it's here to stay.

Zero Padding. Now it is easy to add zeros to numbers in file names during batch renaming. Turn track_1.mp3, track_2.mp3, track_10.mp3 into track_01.mp3, track_02.mp3, track_10.mp3 with a single click and restore a reasonable order in your playlists. Many Other Improvements. See change log.