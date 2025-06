Er is een nieuwe versie van AIMP uitgekomen. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changed: General: the WavPack codec has been updated to v5.7

General: localizations has been updated Fixed: General - an issues with windows positioning on KDE Plasma (regression 2540)

Playlist - files became inaccessible after app restart if the "save absolute file paths" option is switched off