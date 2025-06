Hiren’s BootCD is een zelfstartende dvd of usb die een Windows 11 pre-installed environment-omgeving biedt en wordt geleverd met een groot aantal programma's voor opsporen en verhelpen van hard- en softwareproblemen op de computer. Hiren is een beruchte naam, want de compilatie-cd's met systeemprogramma's bestaan sinds 2004. In het verleden stond deze echter boordevol met illegale software, maar op deze Hiren's BootCD PE treffen we alleen volledig gratis software aan. Deze uitgave wordt dan ook niet door de originele groep aangeboden, maar is samengesteld door fans van de originele serie. In versie 1.0.8 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Hiren’s BootCD PE x64 version 1.0.8: The outdated "bhtpcrdr.sys" driver for the "O2Micro CardReader" hardware has been removed and updated with the latest version. This hardware (commonly found in Dell laptops) was causing BSOD errors due to the outdated driver. The issue has been resolved.

The outdated driver for the "Linksys WUSB600N Wireless-N USB Adapter with Dual-Band ver. 2" hardware was causing BSOD errors. The driver has been updated and the issue has been resolved.