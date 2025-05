Hiren’s BootCD PE is een zelfstartende dvd of usb die een Windows 11 pre-installed environment-omgeving biedt en wordt geleverd met een groot aantal programma's voor opsporen en verhelpen van hard- en software problemen op de computer. Hiren is een beruchte naam, want de compilatie cd's met systeemprogramma's bestaan sinds 2004. In het verleden stond deze echter boordevol met illegale software, maar op deze Hiren's BootCD PE treffen we alleen volledig gratis software aan. Deze uitgave wordt dan ook niet door de originele groep aangeboden, maar is samengesteld door fans van de originele serie. In versie 1.0.3 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Hiren’s BootCD PE x64 version 1.0.3: Hiren’s BootCD PE core has been updated to Windows 11 Pro v10.0.22621.2428 (build 22621).

340 new drivers have been integrated into the Windows 11 PE image in the IO, Network and Storage categories.

Almost all utilities have been updated.

Most of the known bugs have been fixed.