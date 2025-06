VMware heeft versie 17.5.1 van Workstation Player uitgebracht. Player is gratis software waarmee virtuele machines kunnen worden gemaakt en gedraaid. Voor commercieel gebruik wordt echter wel een vergoeding gevraagd. Het is simpel gezegd een vereenvoudigde uitvoering van andere VMware-producten, zoals Workstation Pro, Server en ESX Server. Ook de virtual machines van Microsoft Virtual PC en Symantec LiveState Recovery-disks worden ondersteund. In versie 17.5.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's New This release contains security and bug fixes. This release resolves CVE-2024-22251. For more information on this vulnerability and its impact on VMware products, see VMSA-2024-0005. Resolved Issues Keyboard hangs on Linux guest virtual machines

Security Issues Security Issues curl has been updated to 8.4