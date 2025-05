MikroTik heeft versie 7.13.3 van RouterOS uitgebracht. RouterOS is een besturingssysteem dat zich richt op het uitvoeren van routertaken. Denk daarbij natuurlijk aan het routeren van netwerkverkeer, maar ook aan bandbreedtemanagement, een firewall, het aansturen van draadloze accesspoints, een hotspotgateway en een vpn-server. Het kan zowel op de hardware van MikroTik als op x86- of virtuele machines zijn werk doen. Voor het gebruik is een licentie nodig, die bij de aankoop van MikroTik-hardware is inbegrepen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What's new in 7.13.3: dns - fixed DNS service crash when DoH used (introduced in v7.13.1)

fetch - fixed fetch when using "src-path" with SFTP mode (introduced in v7.13)

fetch - less verbose logging (introduced in v7.13)

health - show voltage when powering KNOT R through Micro-USB

lte - fixed Simcom modem support in 0x9001 USB composition

lte - improved SIM PIN unlock event handling for MBIM FG621-EA

poe-out - fixed "power-cycle" for CRS354-48P-4S+2Q+ device (introduced in v7.13)

poe-out - improved PoE out reliability on routers with a single PoE out interface

sms - fixed SMS inbox for FG621-EA modem (introduced in v7.13)

sms - fixed SMS sending from WinBox and WebFig (introduced in v7.13)

sms - improved system stability when working with SMS (introduced in v7.13)

system - properly close HTTP/S connections initiated by the router

tftp - improved invalid request processing

wifi-qcom - improved system stability when using FastPath (introduced in v7.13)