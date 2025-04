Versie 11.0.3.1 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! is uitgekomen. Het programma heeft alles wat je van een moderne e-mailclient mag verwachten, zoals het automatisch kunnen sorteren, beantwoorden of doorsturen van e-mail en het met vertraging kunnen versturen van e-mails. Er zijn diverse e-mailthema's, waarbij ook van macro's gebruikgemaakt kan worden. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Improvements An option to disable the message base indexing (increases performance on slow systems, but the cross-folder conversation thread view becomes unavailable) Fixes National characters in passwords for OpenPGP key pairs could not be properly processed