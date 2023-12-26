Software-update: Enpass 6.9.3

Enpass logo (75 pix) Versie 6.9.3 van Enpass voor Windows is uitgekomen. Enpass is een wachtwoordmanager voor Windows, macOS, Linux en diverse mobiele platforms. Het programma stelt je in staat om eenvoudig bij websites in te loggen en je wachtwoorden te beheren. Zo kunnen nieuwe wachtwoorden worden gegenereerd, en laat het programma weten of een wachtwoord zwak is, oud is, of vaker wordt gebruikt. Data wordt versleuteld lokaal opgeslagen, maar synchroniseren via diensten als iCloud, Dropbox, Google Drive en OneDrive is ook mogelijk. Enpass is gratis te gebruiken op de desktop; voor gebruik op een mobiel apparaat of met verschillende gebruikers zal een abonnement afgesloten moeten worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Improvements:
  • Smoother onboarding process for new users.
  • Smoother scrolling on Item Detail and Settings screens.
Fixes:
  • Fixed an issue that caused Enpass to crash when deleting a custom icon from an Item.
  • Fixed a bug in which selected fields in an Item would lose focus after copying their contents.
  • Enpass now remembers the last location used when navigating your drive to open, save, or attach a file.
  • Fixed an issue of the user interface reloading after an Item is saved or moved to the Trash, Archive, or another vault.
Enpass Business Users:
  • Fixed an error that occurred when creating or restoring secondary vaults on OneDrive business account.
  • Fixed an issue causing ‘A Microsoft 365 account issued by your organization is required’ error when vault sharing.

Enpass screenshot (620 pix)

Versienummer 6.9.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Android, Linux, macOS, iOS, Windows 10, Windows 11
Website Enpass
Download https://enpass.io/downloads/
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 26-12-2023 13:33 9

26-12-2023 • 13:33

9

Bron: Enpass

Update-historie

24-06 Enpass 6.12.3 2
16-05 Enpass 6.12.1 6
30-04 Enpass 6.11.21 4
25-03 Enpass 6.11.20 5
23-02 Enpass 6.11.19 11
27-11 Enpass 6.11.17 5
12-11 Enpass 6.11.16 0
09-'25 Enpass 6.11.15 0
07-'25 Enpass 6.11.13 7
04-'25 Enpass 6.11.10 3
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Enpass

geen prijs bekend

2 van 5 sterren
Beveiliging en antivirus

Reacties (9)

-Moderatie-faq
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lenwar
26 december 2023 14:38
Ik vind dit persoonlijk de fijnste wachtwoordbeheerder. Er zijn het en der levenslange licenties te vinden tegen hoge kortingen.

Hij is simpel in gebruik en zover ik me bewust ben gewoon compleet qua opties/mogelijkheden.
Erulezz @lenwar26 december 2023 19:14
De goedkoopste prijs die ik kan vinden is 74 euro. Weet jij nog een goedkopere? Nu is 74 al niet veel voor een lifetime, maar toch :)
lenwar
@Erulezz26 december 2023 20:27
Als je zoekt op “Enpass coupon” vind je op het moment kortingscodes van 60% korting.
CH4OS @Erulezz26 december 2023 22:21
Geregeld zijn er aanbiedingen. Ik kocht in 2020 Enpass Premium Lifetime voor een prikkie, daar pluk ik nu nog de vruchten van. :)

Nu alleen nog even wachten tot deze update in de Microsoft Store komt, anders is er geen Windows Hello ondersteuning (ik gebruik fingerprint op mijn zakelijke laptop om mijn prive vault in Enpass te openen).

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 05:49]

Erulezz 26 december 2023 13:46
Fijne fixes, waaronder
Fixed an issue of the user interface reloading after an Item is saved or moved to the Trash, Archive, or another vault.
Dit was best irritant :) verder fijn programma, na veel testen ga ik over van 1Password
Von Henkel 26 december 2023 22:24
6.9.3 is nog niet vrijgegeven voor download.
Op dit moment kan ik alleen 6.9.2 krijgen, de nieuwe zal dus Beta zijn en voor een wachtwoord programma lijkt me dat niet slim om te instaleren.
Deze slaan we even over.
GEi 26 december 2023 23:16
De tekst noemt niet dat Enpass al een tijd beschikt over TOTP; erg handig dat dit op een aantal sites direct wordt ingevuld of dat je de code alleen maar hoeft te plakken. Een en ander afhankelijk van hoe het op de site die je bezoekt is geïmplementeerd. Synology heeft dit bv goed voor elkaar. Bij UI bv moet je de code plakken.
beerse @GEi27 december 2023 16:41
Als je het over fratures hebt: Hier lees ik niets over passkeys. Wel dat het gebruik kan maken van msWindows hello voor biometrics maar of dat via de passkey gaat wordt niet vermeld.

Nog meer jammer vind ik dat er geen vermelding is of ze de opslag (en handling) van passkeys aan kan. Toegegeven, ik ben nu nog tevreden bitwarden gebruiker en was onlangs aangenaam verrast dat die wel passkeys kan opslaan en verwerken.

[update] Op de website van enpass staan passkeys al gewoon tussen de andere features. Het kunnen verwerken van passkeys is dus al niet meer speciaal. Het stond gewoon niet in het tweakers bericht hier boven.

[Reactie gewijzigd door beerse op 24 juli 2024 05:49]

old_spice 27 december 2023 22:47
Gebruik nu een half jaar Enpass. Op zich werkt het leuk, alleen het syncen van de wachtwoorden tussen de verschillende apparaten gaat bij mij niet lekker. WifiSync (dus syncen als je op het thuisnetwerk zit) werkt vaak niet meer, of je moet eerst Enpass echt aanzetten op de PC, en dan opeens synct alles op mijn telefoon. Het zal wel aan de settings liggen, maar optimaal werkt het bij mij (nog) niet.

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