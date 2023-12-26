Versie 6.9.3 van Enpass voor Windows is uitgekomen. Enpass is een wachtwoordmanager voor Windows, macOS, Linux en diverse mobiele platforms. Het programma stelt je in staat om eenvoudig bij websites in te loggen en je wachtwoorden te beheren. Zo kunnen nieuwe wachtwoorden worden gegenereerd, en laat het programma weten of een wachtwoord zwak is, oud is, of vaker wordt gebruikt. Data wordt versleuteld lokaal opgeslagen, maar synchroniseren via diensten als iCloud, Dropbox, Google Drive en OneDrive is ook mogelijk. Enpass is gratis te gebruiken op de desktop; voor gebruik op een mobiel apparaat of met verschillende gebruikers zal een abonnement afgesloten moeten worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Improvements: Smoother onboarding process for new users.

Smoother scrolling on Item Detail and Settings screens. Fixes: Fixed an issue that caused Enpass to crash when deleting a custom icon from an Item.

Fixed a bug in which selected fields in an Item would lose focus after copying their contents.

Enpass now remembers the last location used when navigating your drive to open, save, or attach a file.

Fixed an issue of the user interface reloading after an Item is saved or moved to the Trash, Archive, or another vault. Enpass Business Users: Fixed an error that occurred when creating or restoring secondary vaults on OneDrive business account.

Fixed an issue causing ‘A Microsoft 365 account issued by your organization is required’ error when vault sharing.