Software-update: XYplorer 25.40

XYplorer logo (79 pix)Versie 25.40 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost 35 dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar word je slechts een jaar voorzien van updates. Voor het dubbele ontvang je de updates voor altijd. In deze uitgave treffen we voornamelijk cosmetische veranderingen aan.

What’s New in 25.40?
  • Looks. The GUI got a little facelift. Rounded tabs, fading captions, general airiness and smoothness

Many Other Improvements. See change log.

XYplorer 22.50

Versienummer 25.40
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website XYplorer
Download https://www.xyplorer.com/download.php
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 20-12-2023 07:01
0 • submitter: danmark_ori

20-12-2023 • 07:01

0

Submitter: danmark_ori

Bron: XYplorer

Update-historie

15-12 XYplorer 28.10 1
09-'25 XYplorer 27.20 2
07-'25 XYplorer 27.10 5
03-'25 XYplorer 27.00 0
02-'25 XYplorer 26.90 6
01-'25 XYplorer 26.80 0
11-'24 XYplorer 26.70 0
11-'24 XYplorer 26.60 0
10-'24 XYplorer 26.50 0
09-'24 XYplorer 26.40 0
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