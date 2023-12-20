Opera heeft versie 106 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 106 is Chromium bijgewerkt naar versie 120 en is onder meer de zoekfunctie verbeterd:
Opera 106 Stable
We are excited to announce the release of Opera 106 to the stable branch. This update brings several improvements and bug fixes, enhancing your browsing experience. Opera 106 now incorporates the latest Chromium version 120.0.6099.109. The ‘Find in page’ feature now displays the text cursor correctly, making it easier for users to locate specific content within a webpage. Here’s the full changelog for Opera 106.