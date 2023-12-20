Software-update: Opera 106.0.4998.16

Opera browser 2015 logo (75 pix) Opera heeft versie 106 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 106 is Chromium bijgewerkt naar versie 120 en is onder meer de zoekfunctie verbeterd:

Opera 106 Stable

We are excited to announce the release of Opera 106 to the stable branch. This update brings several improvements and bug fixes, enhancing your browsing experience. Opera 106 now incorporates the latest Chromium version 120.0.6099.109. The ‘Find in page’ feature now displays the text cursor correctly, making it easier for users to locate specific content within a webpage. Here’s the full changelog for Opera 106.

Versienummer 106.0.4998.16
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Opera
Download https://www.opera.com/download
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 20-12-2023 04:04
0 • submitter: danmark_ori

20-12-2023 • 04:04

0

Submitter: danmark_ori

Bron: Opera

Update-historie

06-08 Opera 134.0.5954.44 0
02-07 Opera 133.0.5932.20 1
31-05 Opera 132.0.5905.11 0
30-04 Opera 131.0.5877.5 9
09-04 Opera 130.0.5847.12 0
18-03 Opera 129.0.5823.15 2
27-02 Opera 128.0.5807.25 3
02-02 Opera 127.0.5778.14 8
10-01 Opera 126.0.5750.18 0
05-12 Opera 125.0.5729.12 10
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