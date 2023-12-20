Firmware-update: Apple iOS 16.7.4 / 17.2.1

Apple iOS 17 logo (79 pix) Apple heeft updates voor versies 16 en 17 van iOS uitgebracht. In iOS 17, dat geschikt is voor de iPhone Xs/Xr en later, is het onder meer mogelijk om een persoonlijk belscherm aan te maken. De persoon die je belt, krijgt dat te zien. Verder is er een stand-bymodus, waarbij de telefoon bij het opladen als een smart display functioneert. Ook zijn AirDrop, de berichtenapp en autocorrectie verbeterd. In deze update heeft Apple onder meer een dagboek toegevoegd. In deze uitgave zijn enkele niet nader omschreven beveiligingsproblemen verholpen.

iOS 17.2.1 en iOS 16.7.4

Deze update bevat belangrijke beveiligingsoplossingen en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.

Apple iOS 17 op iPhone

Versienummer 16.7.4 / 17.2.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen iOS
Website Apple
Download https://support.apple.com/nl-nl/HT204204
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 20-12-2023 07:47
26 • submitter: Joepi

20-12-2023 • 07:47

26

Submitter: Joepi

Bron: Apple

Update-historie

28-07 Apple iOS 26.6 35
30-06 Apple iOS 26.5.2 17
12-05 Apple iOS 26.5 72
10-04 Apple iOS 26.4.1 14
25-03 Apple iOS 26.4 40
06-03 Apple iOS 26.3.1 21
12-02 Apple iOS 26.3 52
27-01 Apple iOS 26.2.1 46
13-12 Apple iOS 26.2 38
11-'25 Apple iOS 26.1 75
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Reacties (26)

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jcbvm 20 december 2023 07:55
De volgende link bevat iets meer info, maar Apple maakt blijkbaar niet duidelijk wat er nu precies gefixt is: https://support.apple.com/en-us/HT201222
Ashketchum22 @jcbvm20 december 2023 08:25
Apple en Nintendo zijn daar idd erg goed in om dat zo vaag mogelijk te houden ....
"Security updates" of "Quality update"

Soms wat frustrerend als je graag wilt weten wat er nou gepatched wordt.
lenwar
@Ashketchum2220 december 2023 08:35
Apple laat juist wel altijd zien welke CVE’s er zijn behandeld:
https://support.apple.com/nl-nl/HT214035

Bij kritische beveiligingsupdates laten ze het wat later weten ivm veiligheid voor de mensen die nog niet hebben kunnen patchen.
Kijk over een paar dagen maar naar die link 😊

Nintendo inderdaad niet. Die hebben ondertussen zoveel verbeteringen op de General, dat dat component ondertussen tot een kunst is verheven 😊

Edit: in elk geval in het geval van iOS/iPadOS/Safari/enz. Functionele patches zijn ze wat minder transparant over.

[Reactie gewijzigd door lenwar op 22 juli 2024 16:45]

bzzzt
@lenwar20 december 2023 10:06
Functionele patches zijn ze wat minder transparant over.
Proest. Zeg maar gewoon niet transparant. Er worden heel veel dingen gefixed maar ze hebben kennelijk geen behoefte de vuile was buiten te hangen. Ook hebben ze in het verleden wel eens functionaliteit aangepast vanwege bv patent conflicten (ANC in de Airpods) waarbij niet iedereen te spreken was over de nieuwe implementatie.
Maargoed, Apple is een bedrijf, geen democratie. Als je daar niet mee kan dealen moet je niet bij ze kopen.
lenwar
@bzzzt20 december 2023 10:42
https://support.apple.com/en-us/HT213781
Je hebt zeker een punt dat ze wat.... beperkt ;) informatie geven over bugfixes. Op bovenstaande pagina hebben ze bij 17.2 een kort lijstje (10 items), maar ik geloof inderdaad ook niet echt dat dat alles was. Het worden ook wel hele grote lijsten worden als ze echt ieder klein itempje gaan opnoemen. ;)

Maar het zou soms wel fijn zijn als er iets meer info beschikbaar is.
bzzzt
@lenwar20 december 2023 11:11
Het is vooral vervelend voor bugs waar je zelf last van hebt. Heb meerdere keren bugs ingeschoten bij Apple waar ik zelf last van had, maar je krijgt eigenlijk nooit feedback of het nou opgelost is. (al was dat in mijn gevallen wel zo na 1 of 2 macOS patch rondes).
lenwar
@bzzzt20 december 2023 11:19
Dat is ook mijn ervaring. Ik heb ook wel is bugs ingeschoten. En een goed jaar later nadat het was opgelost kreeg ik is een reactie. Dat voelt niet fijn.
bzzzt
@lenwar20 december 2023 11:28
Jij kreeg tenminste een reactie. Ik wacht nog steeds op een follow-up van mijn melding over power save problemen met 4k monitoren op een MacBook pro uit 2015 ;)
(fwiw, de bug is wel gefixed)
Arrigi @bzzzt20 december 2023 11:28
Ik had een tijdje terug een macOS bug waar het hele wifi-management bugged was. Kwam er effectief op neer dat eens je wifi een keertje uitging, het niet meer wou verbinden. Verbinding kwijt? Reboot.

Gefixt (en waarschijnlijk eerder ook geïntroduceerd) met een minor OS-update.

[Reactie gewijzigd door Arrigi op 22 juli 2024 16:45]

M3m3nt0m0r1 @jcbvm20 december 2023 08:06
Gezien ook oudere toestellen deze fix krijgen, zou het zo maar om een non disclosed zeroday kunnen gaan.
Olaf van der Spek @M3m3nt0m0r120 december 2023 08:31
Gezien ook oudere toestellen deze fix krijgen,
De 6s bijvoorbeeld krijgt de fix niet..
lenwar
@Olaf van der Spek20 december 2023 09:11
Maar die heeft dan weer geen iOS 16 toch?
evers97 @Olaf van der Spek20 december 2023 09:25
Een toestel dat 8 jaar geleden is uitgebracht hoeft in mijn optiek geen update te verwachten. Apple heeft al het beste update beleid (voor zover ik weet), en ze mogen daar zelf ook gewoon een grens trekken.
magician2000 @evers9721 december 2023 00:17
Dat is wel erg simpel gedacht. Gezien de prijzen van de hardware, mag je er zeker meer van verwachten. 10 jaar support zou een absoluut minimum moeten zijn.

Daarnaast, tot wanneer zijn die toestellen verkocht? Hetzij door Apple zelf, hetzij in het refurbished kanaal (veelal met medeweten en toestemming van Apple).

Vrijwel alles wordt tegenwoordig als "afgeschreven" beschouwd op een moment welke de fabrikant kiest. Niet omdat het nodig is, maar omdat ze nieuw willen verkopen.
bzzzt
@Olaf van der Spek20 december 2023 09:59
De 6s bijvoorbeeld krijgt de fix niet..
Misschien heeft die de bug niet?

Apple komt doorgaans iets later met fixes voor de oudere telefoons.

[Reactie gewijzigd door bzzzt op 22 juli 2024 16:45]

Carlos0_0
@Olaf van der Spek20 december 2023 12:12
Die komt niet verder dan ios15.., die heeft wellicht deze bug niet. Toestel is al 8,5 jaar oud ondertussen dus niet z’n issue.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 22 juli 2024 16:45]

StGermain @M3m3nt0m0r120 december 2023 10:54
Op mijn X zie ik: iOS 16.7.4 This update fixes an issue where built-in Apple apps that have been deleted may not reinstall.
himlims_ @M3m3nt0m0r120 december 2023 09:39
Bluetooth denial of service exploit?
TonnyTonny @himlims_20 december 2023 10:24
Die was al grotendeels gefixed met 17.2.0.
Zal vast meer in zitten dan alleen die.

Zoals Beeper het leven verder zuur maken en zo...

[Reactie gewijzigd door TonnyTonny op 22 juli 2024 16:45]

ZZP 20 december 2023 08:39
Er is ook een software update voor Sonoma gelanceerd (14.2.1). Deze patcht naar verluid een bug met screen sharing.

bron: https://9to5mac.com/2023/...ches-screen-sharing-flaw/
Will_M @ZZP20 december 2023 09:58
Zelfs MacOS Monterey krijgt nog een update (gaat naar 12.7.2). Er zal dus wel iets meer aan de hand zijn dan een GUI issue :P
arjan1995 @Will_M20 december 2023 10:31
12.7.2 is nog van vorige week en is inderdaad een beveiligingsupdate.

Zie hiervoor https://support.apple.com/nl-nl/HT214037
bzzzt
@Will_M20 december 2023 11:14
Dat scherm delen is natuurlijk niet puur een GUI issue, maar een potentieel datalek. Vind het niet vreemd dat ze dat zsm patchen.
Monterey heeft 'm nog niet, maar ik verwacht dat daar ook nog wel een point release voor uitkomt, het duurt bij oudere macOS releases doorgaans wat langer.
bzzzt
@ZZP20 december 2023 10:08
"Naar verluid"? Het staat gewoon bij de update omschrijving in de macOS system settings ;)
ZZP @bzzzt20 december 2023 13:20
Dan is dat bij deze ook weer bevestigd. Ik had hem nog niet geïnstalleerd. Jij kennelijk al wel.
mrooie 21 december 2023 07:49
Heb op mijn iPad Pro 9.7 van 2016! ook een update ontvangen voor iPadOS 16.7.4

Onder de update staat:

Deze update verhelpt een probleem waarbij ingebouwde Apple apps die verwijderd waren mogelijk niet opnieuw konden worden geïnstalleerd.


Weet alleen niet of dat ook voor iOS 16.7.4 geldt?

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