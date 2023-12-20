Apple heeft updates voor versies 16 en 17 van iOS uitgebracht. In iOS 17, dat geschikt is voor de iPhone Xs/Xr en later, is het onder meer mogelijk om een persoonlijk belscherm aan te maken. De persoon die je belt, krijgt dat te zien. Verder is er een stand-bymodus, waarbij de telefoon bij het opladen als een smart display functioneert. Ook zijn AirDrop, de berichtenapp en autocorrectie verbeterd. In deze update heeft Apple onder meer een dagboek toegevoegd. In deze uitgave zijn enkele niet nader omschreven beveiligingsproblemen verholpen.

iOS 17.2.1 en iOS 16.7.4 Deze update bevat belangrijke beveiligingsoplossingen en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.