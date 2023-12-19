Software-update: Mozilla Thunderbird 115.6.0

Mozilla Thunderbird logo (79 pix) De Mozilla Foundation heeft versie 115.6.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixes
  • Message selection misbehaved after selecting a sub-message in an expanded thread, collapsing the thread, then pressing up/down to move selection
  • Thunderbird now attempts to reconnect on a new connection after SMTP 4xx errors
  • HTML FileLink attachments used the wrong encoding
  • Security fixes

Mozilla Thunderbird

Versienummer 115.6.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Mozilla Foundation
Download https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/all/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 19-12-2023 18:12 0

19-12-2023 • 18:12

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Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

22-07 Mozilla Thunderbird 153.0 2
17-06 Mozilla Thunderbird 152.0 6
28-05 Mozilla Thunderbird 151.0.1 7
20-05 Mozilla Thunderbird 151.0 19
22-04 Mozilla Thunderbird 150.0 6
08-04 Mozilla Thunderbird 149.0.2 1
26-03 Mozilla Thunderbird 149.0 13
11-03 Mozilla Thunderbird 148.0.1 9
25-02 Mozilla Thunderbird 148.0 10
16-02 Mozilla Thunderbird 147.0.2 0
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Mozilla Thunderbird

geen prijs bekend

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