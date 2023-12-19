De Mozilla Foundation heeft versie 115.6.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixes Message selection misbehaved after selecting a sub-message in an expanded thread, collapsing the thread, then pressing up/down to move selection

Thunderbird now attempts to reconnect on a new connection after SMTP 4xx errors

HTML FileLink attachments used the wrong encoding

Security fixes